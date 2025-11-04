讓孝順成為一種習慣──參加旺旺孝親獎頒獎典禮有感
讓孝順成為一種習慣 參加旺旺孝親獎頒獎典禮有感
所有的離開都猝不及防
來不及準備，也無從準備
風華正茂的人們，
最不經意揮霍的不是財富
而是催化父母衰老的時光
流水在岩石上沖刷出一道道溝壑
白髮越過皺紋
像法官占據生命盡頭的宣判
黎明的鳥叫
總是把你的美夢驚醒
為生活忙碌奔波，擺上每個人的日程
當出人頭地、建功立業
成為人類最高光的人生刻度
卻忘記了自己當初出發的驛站裡
每日茶飯不思的擔憂
望眼欲穿的淚光
家人們啊
讓我們放慢追趕地球自轉的腳步
讓我們收斂一下被喧囂世界誘惑的欲望
別讓最需要溫暖和愛的家
變得冷漠和冰涼
不要把孝心像糖果一樣含在嘴裡
貼在微信上
愛需要行動，盡孝在當下
更重要的是回家和陪伴
我們習慣了到寺廟
磕頭、祈福和燒香
甚至不惜一擲千金去捐款
我們習慣了為別人的愛心來點贊
哪怕相隔千里，與己無關
卻不知道愛了你一輩子、無私無求的父母
才是最應該供奉的佛像
我們知道再美好的人間
也有苦難。神龜雖壽猶有竟時
再健康的父母，有一天也會衰亡
家庭這個港灣
溫馨而又脆弱
需要的不僅是勇往直前的豪邁
更需要噓寒問暖、楊柳依依的柔情
團圓團聚，和睦和諧
才是增添父母臉上笑顏的祕方
我們知道盡孝並沒有難度，難的是
有一顆孝順的心
旺旺孝親獎的獎盃
裝滿熱血、熱淚和善良
足以軟化最堅硬的鐵石心腸
無數生動的案例，遠遠不止二十四孝
填滿了淺淺的一汪海峽
波濤般感動著兩岸
孝，是中華文化生生不息的根脈
是人類文明的答案
讓孝順成為一種習慣
這是一個多麼偉大的呼喚
這個呼喚，會讓每一個遠方的遊子歸來
會讓每一個麻木的心靈破防
甦醒吧，請不要裝睡
回家吧，請不要再等
盡孝，才是眼前最該幹的事
別等親不在了，再用悔恨
釀造無謂的悲傷
