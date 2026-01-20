讓孩子不再害怕進醫院! 生麗國際助友善醫療環境

生麗國際集團捐贈170萬元，助臺大兒醫友善醫療空間.。





全台前十大直銷企業「生麗國際集團」，長期投入兒童醫療公益，今年再度捐贈170萬元協助臺大兒童醫院，將兒童影像檢查區空間，改造成「愛麗絲的奇幻旅程」，為病童打造更友善的就醫環境，降低恐懼。

檢查區牆面變成「愛麗絲的奇幻旅程」。（圖／ 東森新聞）

對病童而言，影像檢查前所需配合的鎮靜或麻醉程序，往往是一段需要適應與陪伴的過程。透過環境改善、與故事情境視覺引導，孩子彷彿跟隨愛麗絲走進魔法花園，生麗國際集團創辦人徐鳳娥表示:「支持兒童醫療不只經費的挹注，也希望從環境、設備與陪伴三大面向出發，讓小朋友在治療的過程中，感受溫暖的支持力量。」

生麗國際集團創辦人徐鳳娥。（圖／東森新聞）

生麗國際集團從2020年起，與臺大兒童醫院攜手合作，至今已捐贈35項先進醫療設備，並投入資源美化兒童抽血站空間，累計捐助金額超過1775萬元，透過持續性支持，協助提升兒童醫療品質與診療效率，讓病童在就醫過程中，就像回到家一樣溫暖，情緒穩定也能使療程更順利進行。

生麗國際集團長期投入兒童醫療公益。（圖／東森新聞）

生麗國際強調，兒童是最需要被守護的族群，未來也將持續投入醫療公益，打造更友善、更具人性關懷的就醫環境，期盼能拋磚引玉，吸引更多企業與社會力量共同關注並支持兒童醫療發展，陪伴孩童迎向健康未來。

院方與生麗國際集團大合照。

