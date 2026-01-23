讓孩子坐下來看戲 紙風車邀全民加入《椅子會》

20年來，紙風車把劇場帶到台灣每一個角落，讓孩子在人生第一次看戲時，記住歡笑與感動。今年迎來20週年的《紙風車368兒童藝術工程》，不只推出特別演出，更向全民發出行動邀請——加入《椅子會》，用新台幣1000元的小額捐款，為孩子留下一張安心看戲的椅子，成為陪伴台灣孩子成長的長久力量。

紙風車自2006年啟動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，20年來走遍全台368個鄉鎮市區，累積812場演出、吸引超過167萬名觀眾，讓無數孩子在人生第一次接觸戲劇的夜晚，留下難忘的藝術記憶。

今年，紙風車以20週年為重要里程碑，24日將於台北表演藝術中心推出2場特別演出，上半場重現368巡演經典片段，下半場首映楊力州導演歷時三年拍攝的《368兒童藝術工程紀錄片》，透過舞台與影像，回望這條為孩子而走、一步一腳印的漫長道路。

然而，走遍全台的背後，始終伴隨龐大的行政與後勤考驗。基金會因此發起年度勸募計畫《椅子會》，讓藝術能持續走進偏鄉。基金會執行長張敏宜表示，《椅子會》的靈感來自今年一月白沙屯媽祖娘娘到紙風車舞台前停轎，找了四張椅子坐下來看戲，深深鼓舞團隊，因而號召民眾以小額捐款，支持368工程陪伴更多孩子成長。張敏宜：『(原音)希望可以讓368工程帶給我們孩子更多的可能性，那面對的這個AI的未來，我們希望可以用這樣子的一個愛與關懷跟充滿創意的演出，接住我們所有的孩子。』



紙風車文教基金會號召全民加入《椅子會》，以1000元的小額捐款，支持《紙風車368兒童藝術工程》繼續走下去。(江昭倫 攝)

紙風車創辦人李永豐也坦言，368工程目的在傳遞給孩子們創意、美學以及愛與關懷的力量，走到20年確實辛苦，刮風下雨仍堅持戶外演出，也曾一度猶豫是否繼續走下去，但媽祖來看戲重新給了團隊力量，決定再往前走。他說，小額捐款是一種全民參與，目的讓更多人對這片土地產生連結與感情。李永豐：『(原音)那是大眾參與嘛，你有參與，你就有那個心，你就會對這塊土地更有感情嘛，那你以此會就是這樣，那我也是因為那天媽祖的關係，我本來不會去想，就是像我們以前這樣做，我很想說，那如果是媽祖這樣就做個「椅子會」。』

此次20週年特別演出獲台北表演藝術中心大力支持，提供免費場租。北藝中心董事長王文儀表示，紙風車是台灣「不可思議的存在」，形容李永豐如同《莊子．逍遙遊》中御風而行的超人類，也是當代的唐吉訶德，外表溫和、內在卻有著台灣特有的「硬頸」精神。她說，紙風車帶給社會的不只是表演，而是歡笑、關懷與愛，更像是孩子們的「土地公」，只要孩子需要，就會想盡辦法實現，能邀請紙風車進北藝中心，他們感到萬分榮幸。

目前紙風車《椅子會》的方案已經在網路上獲得廣泛的迴響，期待更多人加入，讓椅子不只是座位，更是承載了孩子歡笑、藝術與創意以及陪伴孩子的大愛與關懷。(編輯：許嘉芫)