讓孩子安心學習 花蓮縣持續推動冷氣汰換與電力改善





花蓮縣政府持續投入資源，積極打造更舒適、安全的校園學習環境。為提升校園設備效能與教學品質，縣府推動老舊冷氣汰換計畫，針對使用年限較長、能耗較高的設備進行更新，不僅改善學校學習空間的舒適度，更結合節能標章設備的導入，以回應全球節能減碳趨勢，落實永續發展理念，讓師生能在涼爽、安全又環保的環境中安心學習。

114年度，縣府已完成21所學校、共145台老舊冷氣的更新，並同步改善49間教室的電力系統，總計投入經費約1,111萬元。本次改善範圍涵蓋普通教室、專科教室及大型活動場館等重要空間，所有更新的設備均符合節能標章標準，不僅有效降低電費支出，更兼顧教學舒適性與環境永續發展。

縣長徐榛蔚表示，縣府的每一項教育設施改善計畫，都是以「提升教學品質」為核心。未來將持續依據設備使用年限，逐年推動汰換作業。藉由新設備的引進與節能觀念的推廣，一步步將花蓮的學校打造成「綠色智慧校園」，展現花蓮在教育創新與永續發展上的努力與成果。

縣府表示，教育是縣政的核心工程，營造清涼舒適的學習環境，就是對下一代最好的投資。在全球氣候變遷導致高溫日數不斷增加的趨勢下，冷氣汰換計畫不僅是單純的硬體更新，亦是確保花蓮學子能在更安全、舒適的環境中學習與成長的重要舉措。

