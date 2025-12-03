讓孩子心甘情願想上學／楊子

楊子

最近看到一篇報導，內容是表揚一位傑出的教育工作者，他的感言令人相當有感觸，大意是說，他最感動的是，學生心甘情願的想上學，就連假日也跟父母吵著要到學校去。我覺得，這真的很勵志，可以說教育就是如此單純而簡單的作為。

我們都曾經有過學生階段，但是上學通常是我們的惡夢，如果可以放假，那是多麼快樂的事情。在我求學階段，幾乎沒有聽過有同學喜歡上學的，甚至連假日都想到學校去，大家都是一下課就馬上離開，因為在學校要接受很多課業的壓力。

那麼，讓孩子心甘情願的想上學，這種魔力也是如何促成。我想那是需要靠耐心，以及真正了解孩子的心。無論是在哪個成長階段，家庭與學校都必然成為最重要的性格與知識養成搖籃，也唯有兩者合作，才能使孩子真正獲得人生路上的幫助。

他們能夠心甘情願的想上學，甚至是想要假日上學，那確實是很不容易。因為要打造一個這麼好的環境，才能有機會讓學生是這樣的念頭。而現在少子化衝擊，不少學校都很積極辦學，或許可以回歸最單純的念頭，讓學生可以快快樂樂上學。