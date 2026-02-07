讓孩子用自己的方式發光 台北市深耕特教學生多元展才

「特殊教育學生藝術聯展」，邀請特殊教育學生參與，讓他們在舞台上分享努力的成果。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

對許多特殊教育學生而言，藝術是與世界連結的途徑。台北市教育局七日表示，推動「特殊教育學生多元展才培育計畫」，透過藝術、音樂和創作課程，幫助特教學生發掘才能，增強自信，勇敢表達夢想。

每年舉辦的「特殊教育學生藝術聯展」，邀請特殊教育學生參與，讓他們在舞台上分享努力的成果，這不僅是展覽，更是「勇敢綻放自我」的經驗。自一一三年起，教育局推動該計畫，並於一一四年擴展至四所特殊教育學校，建立教師專業社群，分享教學經驗，連結資源，支持特教學生的學習。

廣告 廣告

孩子們的故事在這樣的陪伴中展開。文山特教學校的楊同學，對聲音敏感，但在畫畫時能安靜下來，創作時得到充分的支持，最終將作品變成明信片，展現自信。蘇同學則在師長的陪伴下，將對家人和朋友的愛畫進作品中，實現成為畫家的夢想。

在音樂領域，啟明學校的胡同學克服視聽障礙，勇敢演出，展現生命的光芒。黃同學面對挑戰，持續投入設計創作，宋同學則用藝術記錄對家鄉的思念。

葉同學是一名重度自閉症學生，擁有卓越的視覺記憶力，透過藝術創作表達自我。教師團隊尊重他的創作方式，支持他建立自信。柳同學對手作展現耐心，專注於摺紙創作，展現對結構的獨特理解。

教育局強調，多元展才培育計畫的核心在於幫助孩子找到自己的方向，持續支持特教學生的成長，讓每一份努力和夢想都能被世界看見。