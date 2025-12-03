讓孩子變成自己的小英雄 小公視推《動滋達滋森之島2》

【緯來新聞網】小公視學齡前兒童節目《動滋達滋森之島》12月4日起推出全新第二季，製作人郎祖明說：「本季加入了許多孩子熟悉的動畫語言，如跑步會有速度線、變身有能量特效、跳躍有閃亮光點等，希望透過這些特效，孩子能感受運動像玩遊戲一樣，模仿動作不再困難，每個孩子都能變成自己的小英雄，讓運動、律動、認知學習，都變成自然又開心的事。」

《動滋達滋森之島》第二季進行了革命性的升級，加入「動畫任務引導系統」，每位動物精靈皆有「專屬家屋動畫」，包含生活背景、性格、象徵道具等，透過節目靈魂人物「閃電波波」從動畫中飛入每位動物精靈獨特的家，讓學齡前兒童能迅速建立角色記憶點。互動設計也更加精準，區分為三大環節：「場一主題舞蹈」 讓孩子跟著動物精靈暖身認識動作；「場二動畫任務」 則進入核心挑戰，孩子將成為任務的關鍵執行者；「場三創意遊戲」 則將主題動作融入好玩的團體競賽中，激發孩子的反應力與創造力。



小公視表示，「因應各年齡層需求產製多元兒少節目，《動滋達滋森之島》第二季除了肢體律動，更期待孩子透過伸展、唱跳等『身體意識練習』並配合劇情，能夠培養幼兒認知、社會情緒發展能力與態度。我們提供學齡前的孩子可以觀賞的節目不只有動畫影片，更希望透過不同形式的呈現，啟發孩子們的五感感知，是小公視期待在孩子成長過程中能夠培養的能力。」《動滋達滋森之島》第二季將於12月4日起每週四、五5點15分在小公視頻道播出。

