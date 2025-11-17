讓學子人人可以「撂」英文 林燈基金會蘭燈之星英語培育五年有成
【記者 林明益／宜蘭 報導】英語力不再只是升學的加分工具，而是已成為宜蘭學子人人必備的基本技能！五年來，林燈文教公益基金會透過「蘭燈之星英語培育計畫」，以循序漸進的方式推動英語教育，從培養開口說英語的勇氣，到強化英檢實力、挑戰多益測驗，再進一步發展到英語思辯與表達訓練，讓英語力不只用於考試，也不再是課外延伸的第二專長，而是能真實運用於生活、學習與未來職場之中。
林燈文教公益基金會在蘭陽女中舉辦「2025年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」，總計有75名高中職生共獲得825,000元的獎學金，總人數累計達到4,847名，累積獎金已超過4,800萬元；本屆蘭燈之星英檢計畫亦有88名取得結業資格，其中有40位同學成功通過多益測驗，總計獲得117,000元的多益獎學金，過關的比例也年年攀升，基金會亦以「全民雙語時代」為主題，展現五年來推動成果，從語言學習到思辨實踐，宜蘭的孩子正以更自然、更自信的姿態開口說英語，體現英語學習在地方教育中扎根成長的真實樣貌。
基金會總執行長林純美女士表示：「我一直很主張英文要從小學開始學起，因為越早接觸英文，孩子們講起來就會越自然、越流利，這些年舉辦的各種課程，以及強化英語思辨能力的『英語表達力競賽』、『英語辯論比賽』和『企業論壇』，都是希望讓孩子們擁有更多機會練習用英語對話；更重要的是，要能學會把思辨力和語言力結合起來，真正用英語表達想法、說出自己的觀點，現在看到孩子們自信地用英語表達自己，這代表英語力已不再是少數菁英的特權，而是宜蘭孩子的基本能力！」
林燈文教公益基金會自「蘭燈之星培育計畫」啟動以來，已投入超過2,000萬元經費，以林燈英語教育中心為核心基地，建構出系統化、具延續性的英語學習體系，範圍涵蓋國小到高中職，所有課程與師資皆由基金會全額資助，學生不僅免收任何費用，表現優異者更可獲頒獎學金，從國小課後英語班、國中英檢培訓營，到高中職的口說班與多益班，課程設計皆不同於傳統教學體制內的英語課，而是著重於實際溝通與應用能力的培養。
▲羅工棒球隊今年有兩位球員成功考取證照獲獎。左起何昱德教練、羅東高工洪重賢校長、中保科技集團林孝信總裁與兩名獲獎同學留影。
值得一提的是，基金會從去年起更擴大英語培育的參與層面，不再只有升學導向的高中職學生受惠，包括宜蘭高中籃球隊、頭城家商排球隊的球員，紛紛加入了英語班培訓課程，令人驚喜的是，在今日的頒獎典禮上，平常總是「惜字如金」的宜中籃球球員，已能全程用英語分享自己在球隊培訓的收穫和心得，展現出語言力在實際情境中的運用已然深化，也強化了他們在國際交流場合中開口表達的自信與能力。
宜蘭高中林德齊教練表示：「對球員來說，語言表達能力其實跟球技一樣重要，像我們帶孩子出國去集訓、看比賽，不論是和國外球員交流，或是聽外籍球評講解戰術，都需要一定的英語能力，未來若有機會成為國手，代表台灣出國比賽，更會有許多場合要用英語溝通，所以就像這幾次出國，我們都不會另外安排導遊，就是為了讓他們切身感受到語言的重要！」
典禮中，蘭陽女中簡森乙主任也代表林燈英語資源中心分享五年來的執行成果，據統計，參與「蘭燈之星英語培育計畫」的學生人數累積已超過2,161人，且持續穩定成長；其中有超過400名學子順利通過英檢與多益測驗，更有53人榮獲多益金色證書，展現宜蘭地區學生英語實力的顯著提升。
五位在英語力表現傑出的同學，也用自己的真實故事，詮釋「學以致用」的精神，包括今年通過海外遊學補助計畫評選的蘭陽女中陳映慈同學，分享她如何做足準備、成功圓夢；蔡芯語同學則以流利的英語在童玩節擔任親善大使，接待來自波蘭與蒙古的嘉賓；宜蘭高中的洪子軒與林鉑森同學，談起他們參與林燈盃英語辯論比賽的初體驗，並通過層層關卡，在全國英語辯論賽以最高積分奪下優勝，還有羅東高中陳冠臻同學以穩健實力拿下多益金色證書，分享自己參與多益班教學的心得，並鼓勵學弟妹持續挑戰自我。
宜中籃球隊教練團和獲獎同學，於會後與中保科技集團林孝信總裁（中）、中保科技林建涵董事長（前排左四）、基金會林純美總執行長（前排左三）、宜蘭高中洪光賢校長（前排右三）合影。
此外，深受學生歡迎的「全英語企業論壇」已舉辦至第四場，旨在讓學生於全英語交流的環境中培養思辨與表達能力，同時提前接觸真實職場思維，理解語言與思考在未來職涯中的關鍵價值，此次活動於「蘭燈空間」舉行，特別邀請到金皇食品董事長陳凱琳擔任企業導師，以 《給18歲的你》 為題與學生對談交流。
陳凱琳董事長認為，時間是年輕人最大的資本，並以金融中的「複利」概念，教大家如何運用在管理時間、習慣培養與人生選擇；也以自身過去在中國面對「雙減政策」轉型及企業經營挑戰的經驗為例，強調「成功」在於──跌倒後仍能調整方向、持續前進，在變局中保持彈性並累積長期能量。
陳董也鼓勵學子們要善用科技時代大量普及的免費資源，她回憶，自己成長的年代並沒有基金會這樣的角色，遇到問題多半只能靠上網搜尋或向老師請教，能取得的資源相對有限；而如今基金會串連更多社會力量，為學生帶來更豐富的資訊與學習機會。她說，宜蘭的孩子真的非常幸福，能透過這樣的渠道獲得更多支持，只要想學，就一定能找到方法，而學校、老師與林燈基金會都會是你們最堅實的支持力量。(照片記者林明益翻攝)
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
「不能錯過這班車！」母大雨中背孩狂奔趕治療…公車駕駛長1舉暖爆
入秋後的大雨常讓通勤節奏打亂，卻也讓城市裡的微光更加動人。台北市第十八屆「公車友善心運動」頒獎典禮於10月15日舉行，主題「安全乘車幸福相伴」強調駕駛長與乘客共同營造友善文化。現場多位獲獎駕駛分享暖心故事，其中一段「為了孩子不能錯過這班車」的雨中場景惹鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天選之人！狂擲12聖杯抱回16萬8888元 小妹妹曝「這樣用」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導太強運！已邁入第22年舉行的「鯤鯓王平安鹽祭」昨（15）日起一連兩天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕舉行，活動以「祈福同心，把幸福曬回來」為題，除了平安鹽袋外，更舉辦了擲筊比賽吸引民眾試試手氣，擲最多聖杯者可獨得16萬8888元，今（16）日稍早得主出爐，一名與父親來參加活動的吳小妹妹，狂擲12個聖杯拔得頭籌，抱走高額獎金。民視 ・ 20 小時前
NTSO 80週年特展「時間的樂譜」登場 以「原生交響力」譜寫臺灣音樂記憶
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立 […]觀傳媒 ・ 1 天前
《山鄰款待》市集圓滿落幕 邀您親訪中臺灣與金門感受最真實的款待
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由交通部觀光署主辦、阿里山國家風景區管理處主責，並統籌參山、日月潭及金門觀互傳媒 ・ 14 小時前
13米聖誕樹亮燈雪花秀絕美必拍！北高兩地愛Sharing威尼斯貢多拉公主體驗平安夜晚會一次看
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。景點+ ・ 1 天前
台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與
中部中心／綜合報導台中梧棲浩天宮，已經有超過三百年歷史，舉辦一場學術研討會，邀請來自全國各地的學者，從文化、管理到數位轉型等面向，深入探討媽祖文化的現代意義，浩天宮也宣布，將在明年，舉辦為期7天的，徒步北港進香活動。講堂內，眾人全神貫注，一同沉浸在講座當中。參加民眾：「我今天來參加活動，也是一起來幫忙，也可以認識更多媽祖的一些信仰，跟一些媽祖的生平。」台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與（圖／民視新聞）台中市梧棲區浩天宮，歷史悠久，已經有300多年文化，廟方在今年首度舉辦了，學術研討會，邀請來自全國各地專家學者，共同探討，歷史文化、寺廟經營以及宗教數位轉型等重要研究。梧棲浩天宮主委王經綻：「今天辦理"浩天宏圖"學術研討會，我們希望將媽祖的珍貴資料，好好整理，也讓更多人了解浩天宮的來龍去脈，體會到大庄媽，為什麼對五十三庄這麼重要。」參加民眾：「之前有參加過，媽祖文化的論壇跟研討會，自己從小也就有跟隨媽祖文化的信仰，也在過程中跟著老師一起學習。」梧棲浩天宮明年農曆3/10 將展開為期7天徒步北港進香活動（圖／民視新聞）廟方同時也在研討會上宣布，將在明年展開為期7天的徒步北港進香活動。梧棲浩天宮主委王經綻：「明年丙午年，農曆的三月初十，浩天宮大庄媽要起駕，徒步7天往北港進香，是我們地方一年一度重要的盛事。」台灣媽祖文化研究協會理事長蔡相煇：「我覺得對將來台中港的發展，港區的繁榮，一定有很大的促進作用。」主委也表示，浩天宮，不單單只是一間宮廟，承載了文化記憶，同時也凝聚地方情感。原文出處：台中梧棲浩天宮辦「學術研討會」 各地專家學者到場參與 更多民視新聞報導洗碗海綿比馬桶還髒？專家：完全是細菌天堂民視溫情短劇「媽祖在人間」啟動！今舉行祈福記者會把握好天氣！氣象署曝「這天」轉涼 下週低溫恐跌破12度民視影音 ・ 1 天前
2025新北歡樂耶誕城 馬戲團開城秀揭開序幕
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日盛大開城，由震撼全場的馬互傳媒 ・ 1 天前
台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章
引領這場空間重生的，是國際知名的設計團隊 HBA Studio。以融合當地文化語境與現代美學聞名的 HBA足跡遍及全球，從京都四季酒店、蘇州柏悅酒店到加州麗思卡爾頓、曼谷嘉佩樂酒店，都能看見他們的設計痕跡。這次他們將台中舊城的歲月、巷弄的光影與百貨大樓的歷史質地濃縮在空...styletc ・ 17 小時前
走進宜蘭的生活精神！「敬好生活節」50組品牌、25場手作，凝聚在地品牌力
今年的「敬好品牌展」以蘭陽溪為策展主題，象徵宜蘭的生命之河，也象徵七年來品牌流動、匯聚與成長的歷程。展覽集結 28 組品牌故事，透過三大展區呈現在地創意能量，「從地方開始的敬好」、「群像風景」與「敬好生活選品系譜」展區，呈現從器物、飲食到工藝設計的多元創意樣...styletc ・ 2 天前
點亮健康藍光 台中市衛生局響應世界糖尿病日健走守護健康
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為響應2025年聯合國「世界糖尿病日」，於東海大學陽光草坪舉辦由中 […]觀傳媒 ・ 18 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 1 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 2 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前