讓學子人人可以「撂」英文 林燈基金會蘭燈之星英語培育五年有成

▲2025年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」在蘭陽女中圓滿落幕。

【記者 林明益／宜蘭 報導】英語力不再只是升學的加分工具，而是已成為宜蘭學子人人必備的基本技能！五年來，林燈文教公益基金會透過「蘭燈之星英語培育計畫」，以循序漸進的方式推動英語教育，從培養開口說英語的勇氣，到強化英檢實力、挑戰多益測驗，再進一步發展到英語思辯與表達訓練，讓英語力不只用於考試，也不再是課外延伸的第二專長，而是能真實運用於生活、學習與未來職場之中。

林燈文教公益基金會在蘭陽女中舉辦「2025年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」，總計有75名高中職生共獲得825,000元的獎學金，總人數累計達到4,847名，累積獎金已超過4,800萬元；本屆蘭燈之星英檢計畫亦有88名取得結業資格，其中有40位同學成功通過多益測驗，總計獲得117,000元的多益獎學金，過關的比例也年年攀升，基金會亦以「全民雙語時代」為主題，展現五年來推動成果，從語言學習到思辨實踐，宜蘭的孩子正以更自然、更自信的姿態開口說英語，體現英語學習在地方教育中扎根成長的真實樣貌。

基金會總執行長林純美女士表示：「我一直很主張英文要從小學開始學起，因為越早接觸英文，孩子們講起來就會越自然、越流利，這些年舉辦的各種課程，以及強化英語思辨能力的『英語表達力競賽』、『英語辯論比賽』和『企業論壇』，都是希望讓孩子們擁有更多機會練習用英語對話；更重要的是，要能學會把思辨力和語言力結合起來，真正用英語表達想法、說出自己的觀點，現在看到孩子們自信地用英語表達自己，這代表英語力已不再是少數菁英的特權，而是宜蘭孩子的基本能力！」

林燈文教公益基金會自「蘭燈之星培育計畫」啟動以來，已投入超過2,000萬元經費，以林燈英語教育中心為核心基地，建構出系統化、具延續性的英語學習體系，範圍涵蓋國小到高中職，所有課程與師資皆由基金會全額資助，學生不僅免收任何費用，表現優異者更可獲頒獎學金，從國小課後英語班、國中英檢培訓營，到高中職的口說班與多益班，課程設計皆不同於傳統教學體制內的英語課，而是著重於實際溝通與應用能力的培養。

▲羅工棒球隊今年有兩位球員成功考取證照獲獎。左起何昱德教練、羅東高工洪重賢校長、中保科技集團林孝信總裁與兩名獲獎同學留影。

值得一提的是，基金會從去年起更擴大英語培育的參與層面，不再只有升學導向的高中職學生受惠，包括宜蘭高中籃球隊、頭城家商排球隊的球員，紛紛加入了英語班培訓課程，令人驚喜的是，在今日的頒獎典禮上，平常總是「惜字如金」的宜中籃球球員，已能全程用英語分享自己在球隊培訓的收穫和心得，展現出語言力在實際情境中的運用已然深化，也強化了他們在國際交流場合中開口表達的自信與能力。

宜蘭高中林德齊教練表示：「對球員來說，語言表達能力其實跟球技一樣重要，像我們帶孩子出國去集訓、看比賽，不論是和國外球員交流，或是聽外籍球評講解戰術，都需要一定的英語能力，未來若有機會成為國手，代表台灣出國比賽，更會有許多場合要用英語溝通，所以就像這幾次出國，我們都不會另外安排導遊，就是為了讓他們切身感受到語言的重要！」

典禮中，蘭陽女中簡森乙主任也代表林燈英語資源中心分享五年來的執行成果，據統計，參與「蘭燈之星英語培育計畫」的學生人數累積已超過2,161人，且持續穩定成長；其中有超過400名學子順利通過英檢與多益測驗，更有53人榮獲多益金色證書，展現宜蘭地區學生英語實力的顯著提升。

五位在英語力表現傑出的同學，也用自己的真實故事，詮釋「學以致用」的精神，包括今年通過海外遊學補助計畫評選的蘭陽女中陳映慈同學，分享她如何做足準備、成功圓夢；蔡芯語同學則以流利的英語在童玩節擔任親善大使，接待來自波蘭與蒙古的嘉賓；宜蘭高中的洪子軒與林鉑森同學，談起他們參與林燈盃英語辯論比賽的初體驗，並通過層層關卡，在全國英語辯論賽以最高積分奪下優勝，還有羅東高中陳冠臻同學以穩健實力拿下多益金色證書，分享自己參與多益班教學的心得，並鼓勵學弟妹持續挑戰自我。

宜中籃球隊教練團和獲獎同學，於會後與中保科技集團林孝信總裁（中）、中保科技林建涵董事長（前排左四）、基金會林純美總執行長（前排左三）、宜蘭高中洪光賢校長（前排右三）合影。

此外，深受學生歡迎的「全英語企業論壇」已舉辦至第四場，旨在讓學生於全英語交流的環境中培養思辨與表達能力，同時提前接觸真實職場思維，理解語言與思考在未來職涯中的關鍵價值，此次活動於「蘭燈空間」舉行，特別邀請到金皇食品董事長陳凱琳擔任企業導師，以 《給18歲的你》 為題與學生對談交流。

陳凱琳董事長認為，時間是年輕人最大的資本，並以金融中的「複利」概念，教大家如何運用在管理時間、習慣培養與人生選擇；也以自身過去在中國面對「雙減政策」轉型及企業經營挑戰的經驗為例，強調「成功」在於──跌倒後仍能調整方向、持續前進，在變局中保持彈性並累積長期能量。

陳董也鼓勵學子們要善用科技時代大量普及的免費資源，她回憶，自己成長的年代並沒有基金會這樣的角色，遇到問題多半只能靠上網搜尋或向老師請教，能取得的資源相對有限；而如今基金會串連更多社會力量，為學生帶來更豐富的資訊與學習機會。她說，宜蘭的孩子真的非常幸福，能透過這樣的渠道獲得更多支持，只要想學，就一定能找到方法，而學校、老師與林燈基金會都會是你們最堅實的支持力量。(照片記者林明益翻攝)