讓學生參與劇場表演 南大教習劇場培養學生表達能力

南大戲劇系《星星的影子》演出結束後，劇組與安南國中師生合影留念。

國立臺南大學戲劇創作與應用學系學生，在許瑞芳副教授指導下，將「教習劇場」作品《星星的影子》帶進臺南市立安南國中，這次展演有別於傳統戲劇演出，採行教習劇場而強調觀眾的主動參與。

在演出中，安南國中學生以「銀河祭參與者」的身分進入劇場。以開放式的討論設計，讓學生在安全的劇場空間中練習表達想法、傾聽他人觀點，逐步培養同理心與價值判斷能力。