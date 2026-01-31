讓學習走進山海 國教署強化戶外教育安全支持

講師培訓進階工作坊-探洞課程與戶外教育活動 (教育部提供)

專業培訓救護大量傷患現場 (教育部提供)

溯溪拋繩訓練 (教育部提供)

為讓學習走出課室、走進真實情境，教育部推動戶外教育政策，並以「建構戶外教育整體運作機制」、「落實學校戶外教育常態發展」及「促進全民共創戶外教育價值」三大主軸，支持各教育階段結合課程需求與在地特色規劃戶外學習。教育部國民及學前教育署指出，114學年度已補助各地方政府經費達1.14億元，建置更完善的戶外教育支持系統，協助學校穩定推動戶外與海洋教育。

國教署表示，戶外教育的關鍵不僅在於課程設計，更仰賴教師具備充足的風險管理專業。為提升教師帶領學生參與戶外及海洋教育課程的意願與安全能力，國教署持續辦理「戶外與海洋風險管理專業師資培訓計畫」，以分級培訓與種子師資擴散為核心，建構各縣市可近、可用的專業支援網絡。自109年至114年度，已累計完成初階種子教師408人、進階種子教師73人，逐步擴充地方推動戶外教育的專業人力。

國教署說明，培訓課程依教師經驗與任務角色區分為「初階」與「進階」兩類，並採取「觀念建立、技術演練、在地推廣」三階段架構。初階課程聚焦風險矩陣、REACT企劃書等基礎工具，協助教師建立戶外活動的風險辨識與評估能力；進階課程則進一步涵蓋法律責任、保險規劃及WAFA野外急救等專業內容，強化教師在實務現場的應變能力。培訓完成後，教師需回到學校與地方進行推廣分享，讓風險管理知能在校園端持續累積與深化。

參與培訓的教師表示，推動戶外教育時，除了課程轉化的挑戰，更常面臨自身風險控管不足及家長疑慮等壓力。但透過國教署規劃系統化的風險管理培訓，教師能在不同環境情境中，逐步理解各項戶外活動可能面臨的風險，並運用風險矩陣分析、實務演練與場勘工具，建立有步驟、有依據的評估流程，對後續課程推動幫助甚大。

教師們也分享，經過兩日密集培訓後，最大的收穫在於「視野的翻轉」。在講師群實務引導與如同旅程般的訓練過程中，原本對安全的焦慮逐漸轉化為行動的動力，讓抽象的安全概念，轉化為清楚可執行的判斷流程，使教師未來能更安心地帶領學生走入戶外。

國教署強調，未來將持續陪伴學校把風險管理內化為課程設計與現場帶領的基本功，讓每一次走出教室的學習，都能在周延安全支持下安心成行，讓孩子在山海之間放心探索、踏實成長。