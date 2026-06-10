讓客人兩秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台灣！「零售點子王」不藏私揭密黑膠市集、日本展吸客術
從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。
5月16日傍晚，誠品松菸店音樂館擠滿群眾，衝著金曲獎最佳華語專輯獎獲獎人、饒舌歌手熊仔的音樂分享會而來，現場播放著他還沒發布的新曲，前來「朝聖」的粉絲，把80坪大空間擠得水洩不通。
誠品松菸音樂館店長趙子儀加入誠品12年，也是台灣知名饒舌廠牌「顏社」創團元老，嘻哈圈音樂人脈廣闊，是誠品「不打烊黑膠市集」籌畫大將。
誠品黑膠市集是黑膠收藏迷的盛會，5月底剛閉幕的市集至少集結兩萬片黑膠，串聯兩場音樂交流活動，創下的營業額比去年成長4成，刷新歷史紀錄。
▲誠品書店行銷總監謝淑卿（中）指出，連鎖不複製是誠品核心優勢，亦是發想特色活動的重要根源。（攝影／陳俊銘）
誠品》金曲歌手熊仔扮亮點
2007年誠品舉辦首屆黑膠活動，當時由打造首個音樂館的開山元老吳武璋負責，召集樂迷好友總共捐出近萬片私藏黑膠展售，同時邀請葛萊美最佳唱片包裝設計獎得主蕭青陽操刀主視覺，並請來樂團四分衛、爵士小號手邱建二等音樂人現場演出，一舉奠定音樂館的江湖地位，自此黑膠市集成為誠品招牌活動之一。
為了炒熱每年的黑膠活動，趙子儀與吳武璋連同總部企畫，每每要歷經無數燒腦的討論，也一起創下無數個「第一」，譬如「目光未及之處」黑膠選品，刻意避開熱門商品，以店員心中的遺珠為展覽主角，滿足樂迷「挖寶」樂趣；舉辦以硬體設備為主的「視聽展」，引進定價高達7百萬元、163吋Micro LED電視搭配黑膠唱片和唱盤展示，創下電影級電視在書店展示的紀錄。
今年，黑膠活動請來熊仔，將黑膠向更年輕的世代扎根。這個創意起自去年，熊仔逛音樂館巧遇趙子儀，兩人閒聊中，趙子儀得知他即將發行首張黑膠唱片，立刻開口約他來音樂館舉辦新片分享會。
今年5月，熊仔果然現身分享，不僅歌迷擠爆現場，50張最新黑膠唱片銷售一空，成功炒熱活動。
市集另一個亮點，是展售英國樂團Pink Floyd專輯《月之暗面》50周年的限量套裝。《月之暗面》是曾在《告示牌》兩百大（Billboard 200）榜單上停留14年的作品，此套裝結合特製唱盤與透明黑膠，是樂迷眼中「如聖杯般的藏品」，趙子儀憑藉長期在音樂圈的口碑取得兩套，最終成功銷出一組。
為加強現場體驗，趙子儀更提供個人近6百張、總價約60萬元，涵蓋爵士、搖滾、流行、古典的唱片，當客人猶豫時，他會拿起手機與黑膠唱片播放同一首曲子，讓人當場比較差異。他說，「很多人想了很久，但現場聽了兩秒就入手！」這招在今年黑膠市集，起碼成功讓30位客人買單。
誠品書店行銷總監謝淑卿指出，誠品的優勢在於「連鎖不複製」，每間店都有獨特性。松菸店是台灣少數擁有豐富黑膠產品又全天候營業的通路，誠品充分運用門市特性，讓活動大放異彩。
「只靠一個大腦很可惜！」謝淑卿說。為了鼓勵創意，誠品每年會舉辦「行銷大會」，由每年企畫1千5百場活動的同仁及各事業體團隊，分享亮點專案，再讓全體員工投票，獲選專案的總獎金高達6位數。
每年逾千場活動，除了黑膠市集，文具展、掛曆展都曾掀起話題；今年暑假的「Summer Reading」，誠品想吸引大小朋友享受閱讀樂趣；8月動漫祭，將串聯多項IP（原創角色），在各門市打造視覺震撼裝置，提供獨特體驗。
鏡頭轉到遠東SOGO台北忠孝館12樓，今年3、4月間舉辦的日本展，18天創造出5千萬元業績，是30年歷久不衰的大展。
▲百貨、連鎖書店策展關乎人潮與錢潮，能強化客戶黏著度，例如整尾鮪魚現切秀，就成功引來人潮帶動買氣。（圖／SOGO提供）
SOGO》18天創5千萬業績
策展由遠東SOGO忠孝館店長蕭淑英、營業第五部副理林士薰率領的4、5人核心團隊負責。SOGO當年首開百貨公司舉辦日本展之先，日後同業競相仿效推出各式國際風物展，成為百貨的年度策展活動。
SOGO日本展一辦30年，消費者對日本食品品牌也從陌生稀奇到熟悉，如今台灣隨處買得到日本零售品牌，團隊每年必須絞盡腦汁「誘惑」消費者掏荷包，其中一大原則就是「盡可能搶下獨家首賣！」蕭淑英說，而且每次展出，準備近百品牌，其中十多個為首登場品牌，更已成為標配。
為了掌握日本第一手商品資訊，林士薰的IG追蹤盡是台、日美食與新聞動態，每天利用通勤時間蒐集資料，熟悉日文的同仁，還直接鎖定日本當地物產的最新資訊。長期下來，團隊都成了日本商品通，鎖定追蹤的日本品牌，只要得知它們有意出海，立刻內部討論，第一時間接觸。
今年「春の日本展」中，創下逾百萬元業績的日本甜點品牌「Henri Charpentier」，以及日本長崎蛋糕的發源本家「文明堂總本店」，就是團隊追蹤而來的成果。
去年，蕭淑英與林士薰赴泰國考察時，發現Henri Charpentier已在當地百貨設點，開始列入追蹤名單。半年後，當得知品牌有意進軍台灣後，蕭淑英立刻指派同事跨海接洽。林士薰表示，甜點類客單價僅在數百元以內，Henri Charpentier能在展期創下百萬元業績，受歡迎程度可見一斑。
至於文明堂總本店，則是觀察到台灣人愛吃日本蜂蜜蛋糕，但在日本聞名遐邇的文明堂卻始終沒引進台灣，去年底，便出動SOGO日籍高層赴日與品牌方見面，力邀來台。
歷經半年溝通，文明堂總本店終於成功被說服，並決定在即將登場的日本展試水溫，SOGO團隊甚至協助尋找台灣代理商。展覽期間，每日限量150盒，不到中午便全數售罄，連品牌方都對產品受歡迎程度感到吃驚，雙方也預計在未來日本展繼續合作。
日本展口碑傳開、同業開始推出類似商品展後，SOGO也思考如何將單純展售，創造出不同的體驗，於是開始引進職人表演。
這幾年，SOGO在展期連番推出日本德島縣傳統舞蹈阿波舞、戰國武將巡禮、日式太鼓等活動，2017年邀請「京都太秦電影村」武士進行時代劇打鬥表演，並邀顧客上台互動；其中阿波舞的演出，舞步簡單、不分年紀皆能學會，搭配活潑的日式三味線音樂，活動當天跳舞隊伍從1樓迆邐串聯至11樓展場，導引大批觀眾上樓。
除了日本展以外，SOGO與各縣市政府合作的物產展，也舉辦逾20年，每年推出4到5檔物產展，同樣也是貢獻兩千萬元以上業績的小金雞。
▲遠東SOGO忠孝館店長蕭淑英（中）帶領核心團隊，讓已舉辦30年的日本展，至今仍能不斷推陳出新。（攝影／陳睿緯）
台南展結合辦桌 席位秒殺
林士薰回憶起辦過滿意的城市物產展，首推兩年前台南展。當時適逢台南建城4百周年，為了策展創意能推陳出新，大家也是想破頭。
團隊思考，台南是台灣著名的美食之城，無論食材或料理皆獨樹一格，在地美食必不可少。但林士薰的得意之處，不僅在於團隊把當地美食與伴手禮一網打盡，更想出別具創意的主秀活動，請來兩位台南米其林必比登推薦餐廳廚師掌廚，在忠孝館舉辦兩場席開7桌的盛宴，將台南在地美食蝦餅、虱目魚肚等料理端上桌。
辦桌熱鬧之餘也傳遞飲食文化，由主廚親自「說菜」，向顧客解釋菜色設計靈感，使用哪些台南在地特殊食材，辦桌訊息一釋出馬上秒殺。因為這次辦桌反應熱烈，今年7月將再次登場的台南展，也會推出辦桌體驗。
面對日益競爭的環境，「要製造讓顧客出家門的動力。」蕭淑英總結。百貨創意小組透過一次次策展，將對顧客的理解轉化為值得再來的理由，帶來人潮錢潮，也深化彼此的連結。
更多今周刊文章
《鐵拳教育》霸凌惡少沒人能治、恐龍家長壓垮老師…怕學生國家完蛋！台灣該有保護局？金句、分集劇情線上看
2026普發現金最新加碼！7縣市可以領「最高1萬」，新竹、苗栗、彰化…領取期限、領取資格、怎麼領一次看
2026世足賽程台灣時間、世界盃直播轉播平台！48隊分組名單、戰力解析、觀賽重點，梅西、C羅誰將光榮退場
其他人也在看
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」 醫1招助她找回抗癌勇氣
48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。
傅子純螢幕「最後遺作」曝光！獨排眾議答題奪冠 網全看哭了
【緯來新聞網】八點檔男星傅子純6月7日因急性血癌過世，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。他生前參加《哈！真
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線
韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，近日在社群平台發文透露自己正在追看《鐵拳教育》，甚至引用劇中經典台詞直言「學校比想像中還要混亂」，引發南韓網友熱議。
騎機車雨天神器！網點名「高筒鞋套」：小腿以下很乾爽
近日受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，有網友討論雨天騎車穿著高筒鞋套，沒想到防水效果驚人，「小腿以下整個是乾爽」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
減少院內感染！石崇良曝下半年推「全癌別在家治療」新模式
台灣醫療人力短缺，加上醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院，除現有門診靜脈康生素注射治療、感染症居家住院外。衛福部長石崇良今（10）日表示將參照國外經驗，希望今年下半年推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。（記者：簡浩正）
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
最低4500元入住！新北2座「全新社宅」招租 265戶房型、租金一次看
新北市115年首批社會住宅今10日正式開始招租，受理時間至7月9日止。本次招租涵蓋土城員和2號、板橋江翠2號等2處全新完工的社宅，總計釋出265戶，並因應新莊副都心、新店斯馨2號及三峽國光一期等3處社宅部分房型遞補名單用罄，一併納入本次聯合招租。新北住都中心執行長林士森表示，社宅招租計畫將持續滾動式檢討與優化，期望藉由完善住宅政策逐步提升整體居住品質。（陳韋帆）
營收快揭曉股民不買單？台積電跌25元失守2300元 專家：好機會
台積電（2330）今（10）日下午公布5月營收，但股價先跌25元，失守2300元關卡，專家表示，神山近期表現相對落後大盤，反而是很好的投資機會，建議投資人可趁其股價相對弱勢時，持續分批布局。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
買30坪恐多花270萬？房市三大新制上路 專家揭隱形成本：入住得養樹、顧光電板
2026年房市三大新制同步上路，包含土方管理、綠容率與屋頂光電規範，新建案開發成本全面提高，購屋負擔隨之增加，不少購屋者都在觀望，新制上路後，建商是否會將成本反映到房價上。對此，房市專家魏敬軒分析指出，未來民眾買房時，不只是買下一間房子，更可能同時買下一套新的管理制度、與長期維護的責任，若以30坪住宅計算，購屋總價可能增加約270萬元。
林襄「十指緊扣馬傑森」根本沒分手！街頭密會被拍 經紀人火速回應
啦啦隊女神林襄與職棒球星馬傑森相差4歲的姐弟戀，過去疑似因球團「禁愛令」對外宣稱斷聯，外界甚至一度謔稱「棄襄保馬」。然而這段戀情似乎並未畫下句點，而是轉為低調經營的地下情。而早前馬傑森在職棒一軍敲出生涯首轟時，林襄便第一時間在Threads上發文祝賀，更幽默自封為「馬傑森後援會會長」；而男方賽後得知