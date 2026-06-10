讓客人兩秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台灣！「零售點子王」不藏私揭密黑膠市集、日本展吸客術

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從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。 圖:翻攝自誠品音樂 eslite music臉書

[Newtalk新聞] 從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。

5月16日傍晚，誠品松菸店音樂館擠滿群眾，衝著金曲獎最佳華語專輯獎獲獎人、饒舌歌手熊仔的音樂分享會而來，現場播放著他還沒發布的新曲，前來「朝聖」的粉絲，把80坪大空間擠得水洩不通。

誠品松菸音樂館店長趙子儀加入誠品12年，也是台灣知名饒舌廠牌「顏社」創團元老，嘻哈圈音樂人脈廣闊，是誠品「不打烊黑膠市集」籌畫大將。

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誠品黑膠市集是黑膠收藏迷的盛會，5月底剛閉幕的市集至少集結2萬片黑膠，串聯兩場音樂交流活動，創下的營業額比去年成長四成，刷新歷史紀錄。

誠品》金曲歌手熊仔扮亮點

2007年誠品舉辦首屆黑膠活動，當時由打造首個音樂館的開山元老吳武璋負責，召集樂迷好友總共捐出近萬片私藏黑膠展售，同時邀請葛萊美最佳唱片包裝設計獎得主蕭青陽操刀主視覺，並請來樂團四分衛、爵士小號手邱建二等音樂人現場演出，一舉奠定音樂館的江湖地位，自此黑膠市集成為誠品招牌活動之一。

為了炒熱每年的黑膠活動，趙子儀與吳武璋連同總部企畫，每每要歷經無數燒腦的討論，也一起創下無數個「第一」，譬如「目光未及之處」黑膠選品，刻意避開熱門商品，以店員心中的遺珠為展覽主角，滿足樂迷「挖寶」樂趣；舉辦以硬體設備為主的「視聽展」，引進定價高達700萬元、163吋Micro LED電視搭配黑膠唱片和唱盤展示，創下電影級電視在書店展示的紀錄。

今年，黑膠活動請來熊仔，將黑膠向更年輕的世代扎根。這個創意起自去年，熊仔逛音樂館巧遇趙子儀，兩人閒聊中，趙子儀得知他即將發行首張黑膠唱片，立刻開口約他來音樂館舉辦新片分享會。

今年5月，熊仔果然現身分享，不僅歌迷擠爆現場，50張最新黑膠唱片銷售一空，成功炒熱活動。

市集另一個亮點，是展售英國樂團Pink Floyd專輯《月之暗面》50周年的限量套裝。《月之暗面》是曾在《告示牌》兩百大（Billboard 200）榜單上停留14年的作品，此套裝結合特製唱盤與透明黑膠，是樂迷眼中「如聖杯般的藏品」，趙子儀憑藉長期在音樂圈的口碑取得兩套，最終成功銷出一組。

為加強現場體驗，趙子儀更提供個人近600張、總價約60萬元，涵蓋爵士、搖滾、流行、古典的唱片，當客人猶豫時，他會拿起手機與黑膠唱片播放同一首曲子，讓人當場比較差異。他說，「很多人想了很久，但現場聽了兩秒就入手！」這招在今年黑膠市集，起碼成功讓30位客人買單。

(本文獲今周刊授權轉載，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1538期)

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