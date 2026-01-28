讓客語走出教室 走入生活：AI 如何成為當代客家的「對話者」？

桃園客家局1月8日正式推出「桃園大客家 Taoyuan TAI Hakka」AI客語學習系統。圖：桃園市政府客家局提供

過年過節回到老家，聽著阿公阿婆親切地問候「食飽吂？」，心裡想回應，話到嘴邊卻只能尷尬地用華語回一句「吃飽了」。那層隔著語言的距離，是許多客家子弟心中難以言說的遺憾。

在繁忙的城市生活中，我們習慣了華語、英語與流行文化，而承載祖輩情感與智慧的客語，逐漸淡出日常。

消失的「青壯年」：文化傳承的斷層重災區

根據客委會調查，客語流失最嚴重的「重災區」並非校園孩童或長輩，而是 30 至 60 歲的「青壯年世代」。50-60 歲者成長於母語受壓抑的年代，30-40 歲者則處於本土文化邊緣化的環境，使客語成了一種「被隱藏的習慣」。

桃園市政府客家事務局深刻理解，傳統教學模式已難以回應這世代的需求。既然客語曾被迫離開生活，那麼在數位時代，它必須主動走向科技，重新回到日常，「桃園大客家」AI客語學習系統正是在此背景下誕生。

從「被教」到「自用」：一場跨越兩年的數位轉型戰略

身為全台客家人口最多的城市，桃園市面對客語流失的結構性問題，客家事務局深知，傳承的關鍵，在於如何讓客語從「被動接受的課程」轉化為「隨手可用的工具」。

2024 年，客家事務局突破公部門既有框架，舉辦首屆「AI 哈客松」徵件計畫，透過跨領域腦力激盪，為客語尋找新的載體。2025 年進入密集研發與測試期，團隊同時克服語音辨識（ASR）、自然語言處理（NLP）與文化語感的整合難題。直到 2026 年 1 月，「桃園大客家」正式發布，象徵客語學習邁入個人化、智慧化的新紀元。

AI 不只是科技，更是「敢陪你講錯」的親近對象

「桃園大客家」精準回應學習者最真實的心理門檻——怕講錯。怕講不流利、怕發音不準，最終選擇沈默，讓母語慢慢消失。

全台首創AI客語聊天功能，提供24小時想學就學的客語沉浸式學習平台。圖：桃園市政府客家局提供

「桃園大客家」的三大核心功能，正是為了打破這些障礙而設計：

AI 語音對話：無壓力的虛擬練習場

系統是一位溫暖且包容的對話夥伴，使用者可以隨時隨地開啟手機進行對話，即使結巴、生疏，AI 仍能回應，讓學習者在無人批評的空間中，找回開口的信心與肌肉記憶。

客華雙語即時翻譯功能，走進客庄也能輕鬆和阿婆使用客語對話。圖：桃園市政府客家局提供

即時翻譯輔助：消弭想講卻講不出的焦慮

面對現代生活議題，客語詞彙不足，系統提供即時翻譯與語感比對，將用詞轉化為客語，讓客語不只停留在傳統語境，而能與現代生活接軌。

遊戲化闖關測驗，透過破關機制，讓民眾在無壓力的遊戲中學習客語。圖：桃園市政府客家局提供

遊戲化闖關測驗：在趣味中學習

將客語能力認證轉化為趣味關卡，透過破關機制，持續在無壓力的遊戲中學習。

重塑「生活語言」：讓客語重新回到日常

在 AI 時代，透過科技客語得以在都市生活的縫隙中存續，也為世代之間搭起溝通的橋梁。對年輕父母而言，這套系統是找回語感的復健工具。向上連結阿公阿婆，向下陪伴孩子學習母語，讓語言不在這一代中斷。

當客語重新出現在生活裡，家族故事與文化記憶，才有了再次被講述的可能。

結語：讓傳承，在每一次對話中悄然發生

桃園市政府客家事務局透過「桃園大客家」傳遞「在科技時代，母語傳承可以很簡單，也可以很酷」的訊息，為仍想念母語、卻無暇學習的人們，提供一個隨手可得的工具。當越來越多人願意對著手機，練習那句久違的「食飽吂？」，就代表客語，正在 21 世紀的數位浪潮中重新發聲。

