讓家更聰明！從11個案例學會收納設計

編輯 Michelle｜圖片提供 日作設計

收納，不只是藏東西的技術，更是生活態度的延伸。日作空間設計從11個居家案例，重新定義「美感收納」的可能：興趣展示到生活動線，櫃體比例到材質語彙，讓物件與空間緊密串連，每個家都藏有獨特的收納祕訣，讓日常整理變成優雅的風景。



Tips 1 小坪數玄關也能藏萬物的「隱形儲藏室」

再小的家，也需要一間能容納生活瑣事的儲藏室。設計師將收納藏在玄關鞋櫃旁，門片外觀看似一體成型的櫃體，實則能側身進入的迷你空間，收納包裹、工具、紙箱等日常物件，讓進出門的動線更俐落，也讓雜亂的生活細節悄然消失。



廣告 廣告

Tips 2 新舊家具融合，收納也能成為風景

收納不一定要靠系統櫃完成，設計師將新做的木作櫃與舊斗櫃整合，以相近色調與仿舊質感融入整體空間；走道上以15公分深的淺層櫃展示公仔與漫畫，兼顧收藏與輕盈比例，既實用又保留生活的溫度與時間感。



Tips 3 三成展示、七成隱藏的收納平衡術

收納的關鍵在於比例拿捏，日作空間設計以「三成展示、七成隱藏」為原則，讓收與放兼具呼吸感。客廳的展示層架以上方打燈凸顯屋主個性，並為熱愛攀岩，有許多攀岩工具的他，在房內牆上設置掛板收納，藉由房門的開闔使生活樣貌自然流露。



Tips 4 興趣雙主角，各自擁有專屬的收納場景

屋主夫婦分別熱愛藝術與模型，設計師為女主人打造畫室與男主人的模型牆區，並以45度切角抽屜作為共同符號，有趣的是位於走道的模型牆拉上拉門則能轉化為隱私的小天地。



Tips 5 依生活動線配置儲藏室，讓收納更順手

好的收納不只看容量，更在於位置的設計。透過屋主的生活動線配置兩處儲藏室：玄關旁可暫放包裹與推車，走廊盡頭則收納女主人的畫具與個人物品，將常用物放在順手之處，減少搬運與堆疊，讓空間保持清爽又高效。



Tips 6 「書窩」設計，讓人住在黃金窩

收納不只藏東西，也能容納人。將客廳、書架與起居空間融合，營造如被書包圍的「書窩」；而移動式電視牆後暗藏酒器櫃，切換時空間氣氛瞬間轉換，展現收納的多重表情。



Tips 7 姐弟共用收納，打造親子區的生活流

將姐弟倆共用的書房與衣櫃整合在進入各自房間的走道上，活用畸零角落，創造方便使用與緩阻噪音的二進模式，而開關藏於門框則是便利的小巧思。



Tips 8 讓櫃門成為「空間切換鍵」

在廚房與餐區之間，以櫃門作為可開合的牆體，當門打開，器具現身、空間轉為工作模式；門闔上，則恢復整潔的生活樣貌。一門兩用的設計，讓收納成為場景轉換的關鍵。



Tips 9 隱藏式工作櫃，讓家與職場無縫切換

女屋主為在家工作的美甲師，為了不浪費空間，於餐桌後方設置隱藏工作櫃，平時關上門是家人共聚的餐區，打開門即變身為專業工作室，櫃體兼具展示與收納功能，將「工作」巧妙藏於生活中。



Tips 10 用玻璃與光線，讓收納自帶濾鏡

轉角櫃以打光結合灰玻，創造若隱若現的視覺層次，當燈亮起，收藏化身展示；關燈時，又能巧妙隱藏雜物，以材質與光影操控收納表情，讓家隨心轉換氛圍。



Tips 11 書分區收，讓家像一間生活書店

設計師將閱讀區分散在客廳、餐桌與榻榻米角落，依書籍主題規劃陳列層架。烹飪書在廚房、藝術書在客廳、音樂書在沙發旁，讓書與生活動線融合，閱讀隨手可得。



日作空間設計有限公司／黃世光、李靖汶

地址：桃園市中壢區龍岡路二段409號1F

電話：03-2841606

Email：rezowork@gmail.com

網站：http://www.rezo.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>日作空間設計有限公司

立即聯絡>>>日作空間設計有限公司