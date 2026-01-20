讓家長放心打拚 花蓮公幼延長照顧成家長最安心後盾

（圖／花蓮縣政府教育處）





下班後才能接孩子，是許多家庭每日必須面對的現實挑戰。如何在工作與育兒之間取得平衡，成為許多家長最關心的課題之一。花蓮縣政府聽到家長的心聲，持續推動公立幼兒園課後延長照顧及寒暑假加托服務，透過完善且穩定的照顧機制，協助家長減輕育兒壓力，讓孩子在熟悉、安全的環境中安心成長。

公立幼兒園延長照顧服務不僅涵蓋平日課後時段，也延伸至寒暑假期間，提供專業教保服務人員照顧，讓家長無須因工作時段與孩子放學時間落差而煩惱。無論是正常上下班的家長，或是需輪班、加班的家庭，都能透過此項服務獲得實質支持，兼顧工作與家庭生活。

縣府秉持「依需求就開辦」的原則，只要園內有家長提出需求，園所即會協助開班，妥善照顧每一位孩子。在收費方面，平日課後依實際使用時數收費，寒暑假則每月僅需2,000元；針對經濟弱勢家庭，縣府更全面免收相關費用，減輕家庭經濟負擔，讓公共照顧資源能更公平地提供給所有需要的家庭。

以114年度暑假為例，全縣共有88所公立幼兒園開辦暑期延長照顧服務，共計1,478名幼兒參與，其中包含291名經濟弱勢幼兒及146名身心障礙幼兒。進入114學年度第1學期後，同樣有88所幼兒園辦理課後延長照顧服務，共有1,371名幼兒受惠，當中包括319名經濟弱勢幼兒及146名身心障礙幼兒。

這些數字的背後，反映的是一個個家庭的真實需求。透過延長照顧服務，孩子能在熟悉的校園環境中獲得妥善照顧，不僅減少轉換照顧場域的不安，也有助於建立穩定的生活作息；家長則能安心工作、無後顧之憂，進一步提升家庭整體生活品質。

縣長徐榛蔚表示，支持家庭育兒、減輕家長負擔，是縣府施政的重要方向之一。她強調，公立幼兒園不僅是孩子學習的起點，也希望成為家長育兒過程中最可靠的夥伴。未來花蓮縣政府將持續精進相關措施，與家長攜手打造更友善、更具支持力的育兒環境，讓每一個孩子都能在安全、溫馨且充滿關懷的環境中學習成長。

