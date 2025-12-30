「讓對的人上車」大同張榮華陣營底定 下一步開發資產搶AI商機

大同董事長張榮華。（大同提供）

大同公司今（30）日舉行股東臨時會改選董事，依候選名單全數照案通過，這也顯示三立董事長張榮華主導的大同經營權更加穩固，過去由市場派4大股東分治的局面走入歷史，外界關注下一步就是土地開發案，張榮華也提到，會積極尋找國內外策略夥伴，爭取AI資料中心建置等新商機。

張榮華表示，2025年對大同來說是充滿挑戰的一年，在全體同仁共同努力下，仍交出一張穩健成績單，本季合併營收134.88億元，較去年同期成長11%。

在重電事業方面，延攬具重電及AI背景的張松鑌總經理；旗下新能源事業，將積極爭取大型儲能系統建置與商用整合市場的機會；大世科在AI全方案、資安與整合通訊服務等領域的布局，持續穩定獲利。

在資產開發領域，張榮華表示，將聚焦「智能廠辨」與「智慧住宅」等核心開發方向，全面推動集團資產的高價值活化。目前「大同新豐采」預售建案已順利完銷，「大同新紀元」依計畫推進中，未來將持續放大既有資產潛力，強化資產配置效益。

至於股東關心的大陸華映訴訟案，將持續依循大陸司法救濟程序提出再審，同時也會依據台灣法律，阻止該判決在台灣執行，這項判決不會影響公司正常營運。

張榮華說，在上任滿一個月時，曾寫信與大同同仁分享一個核心原則，「讓對的人上車，讓不適合的人下車」，這是必須正視且持續推進的管理工程，目標是建立透明制度與專業經理人治理的架構，讓組織運作回到制度與績效導向的軌道上，目前相關調整已大致告一段落，團隊輪廓也逐漸清晰。

展望 2026 年，大同將持續深耕核心事業，聚焦「電力與資訊、能源與科技、家電與地產」三大主軸，加速升級轉型，也會積極尋找國內外策略夥伴，爭取AI資料中心建置等新商機。

大同集團在五年前變天，經營層多次動盪，近年由王光祥、鄭文逸、吳振隆、蔣東濬等四大股東共治，今年初蔣東濬、吳振隆出清持股、淡出經營後，三立集團董事長張榮華陸續取得逾15萬張大同股票，成為僅次於鄭文逸的第二大股東。

先前也傳出已與前董事長林郭文艷取得與大同大學共同進行土地開發的共識，此次張榮華陣營全面主導董事會，大同總部與大同大學土地開發案是否有具體進展，成為外界關注焦點。

大同股東臨時會改選董事，新任董事除現任張榮華、黃寶慧、許良源（任期中改派）及王雅萱外，新增三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華；3席獨立董事包括緯來電視網董事長、前台泥總經理李鐘培，前行政院公共工程委員會副主委、清華大學工學院動力機械工程系教授葉哲良，以及鼎喆國際商務法律事務所創辦人主持律師陳建成。

大同股價30日收在31.9元、跌2.14%，成交量1.2萬張。

