讓小朋友更有興趣學消防 布偶熊替代安妮

〔記者吳俊鋒／台南報導〕年關將至，台南市政府消防局前往國小校園舉辦小小消防員體驗營，邀請親子參加，擴大宣導家中防火的安全概念，在CPR(心肺復甦術)操作與AED(自動體外心臟電擊去顫器)使用的示範上，特地以布偶熊來替代安妮，成功提高小朋友的學習興趣，場面熱絡。

為扎根防火教育，消防局第五救災救護大隊在歸仁區保西國小舉行擴大防火宣導活動暨小小消防員體驗營，以戰鼓表演揭開序幕，隨即展開親子分組闖關。

活動主題為「居安思危家安全」，消防局規劃4大關卡，提升民眾應變能力，包含瓦斯與閃燃演示、油鍋起火對策、濃煙密室逃脫、電氣火災與通報等，將相關的消防知識轉化為趣味實戰體驗，寓教於樂。

消防局透過各關卡，演示瓦斯燃燒處理、閃燃櫃威力，以及廚房常見火警的正確與錯誤處置，破除迷思。

打火弟兄們也利用模型解說煙流特性，並設置濃煙體驗室，讓大小朋友學習「低姿勢求生」，並宣導家中電器防範重點，指導正確的119報案口訣。

在小小消防員體驗區中，小朋友們換上迷你版消防衣，執行滅火任務，也成為「小小救護員」，利用包紮止血與CPR技術、AED進行救助，並學習繩索應用技術。

在大人的CPR與AED等教作上，消防局仍以安妮來示範，但小朋友闖關時則改為布偶熊，果然提高了孩子們的學習興趣。

消防局長楊宗林表示，防災教育不應只是紙上談兵，透過手腦並用的體驗，能讓孩子成為家庭中的「防災小尖兵」，一起檢視居家環境安全；且透過學校、社區與消防單位的緊密連結，讓防災意識深入鄰里。

第五大隊長陳坤宗呼籲，時值季節交替乾燥之際，希望市民朋友都能秉持「預防勝於治療」的態度，裝設住宅用火災警報器，守護自己的生命財產安全。

