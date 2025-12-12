讓川普向習求情的「那個男人」！香港法院15日對黎智英做出判決，勾結外國勢力恐陷終身監禁

香港前媒體大亨、壹傳媒創辦人黎智英（Jimmy Lai）涉嫌違反港區《國安法》一案，即將在15日迎來關鍵判決結果。這場引發全球關注的「世紀審判」，不僅將劃定香港言論自由的新紅線，更可能進一步衝擊美中或中英關係。根據法院公告，香港法院預計在12月15日上午10時做出宣判。現年78歲的黎智英，是北京從2020年、在香港特別行政區實施《國安法》，打壓異議聲音多年以來，受審層級最高、備受國際矚目的被告人物。

綜合外媒報導，黎智英被指控在2019年反送中抗議期間，串謀勾結外國勢力。這場耗時多年的馬拉松審判過程中，香港檢方將黎智英描繪為、煽動外國對中國實施制裁的「幕後主腦」；倘若該罪名成立，他將面臨最高終身監禁的刑罰。對於這項指責，黎智英此前已全盤否認。黎智英是在2020年12月，因被控違反香港國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」規定，進而遭到逮捕關押至今。

此案宣判之際，正值香港社會氛圍再次迎來高度敏感時機。不僅因為一場致命火災，官方後續處置引發社會不滿，但港府卻隨即對批評其救災表現的言論進行打壓；同時在剛剛落幕的新一屆立法會選舉，總投票率更是創下歷史次低，顯示在「愛國者治港」選制下，刻意排除民主派候選人，公眾普遍對選制缺乏信任。

川普曾當面要求習近平放人

說黎智英受到歐美高度關注，這一點絕不是隨便說說，根據《路透》報導，川普（Donald Trump）在11月與中國國家主席習近平面對面會談期間，就曾當面呼籲對方「釋放黎智英」。知情人士透露，川普在一段不到5分鐘的討論中，就以黎智英的健康狀況為由，對這位媒體大亨進行求情。

2023年12月18日，黎智英案在西九龍法院開庭。（美聯社）

事實上，川普並不是第一位西方國家領導人，公開呼籲北京釋放黎智英。但面對來自海外的喊話或施壓，北京和香港當局一貫保持強硬態度，拒絕任何「干預」國內司法案件的企圖，絲毫不打算做出退讓。

針對川普提及黎智英一事，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上重申，支持香港特區當局、對於維護國家安全的努力。而在北京官方的立場，此前更曾稱呼黎智英為2019年動亂的「主要策劃者和實施者」。

除了美國，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也曾在2024年公開表示，爭取釋放身為英國公民的黎智英，是其政府的「優先事項」。

2023年7月28日，蘋果日報創辦人黎智英關押於香港赤柱監獄，由獄警陪同在外放風散步。(美聯社)

至於黎智英的女兒黎采（Claire Lai），不久前向《華盛頓郵報》投書，堅稱父親並沒觸犯任何罪名，同時透露父親在經歷5年單獨監禁後，他的健康狀況正急劇惡化，除了有糖尿病、高血壓，還出現體重嚴重減輕、聽力和視力衰退等症狀。

黎采透過投書間接向北京喊話，假如父親能獲釋，這位年近八旬的老人，將離開香港，與家人共度餘生，因為對黎智英來說，他的抗爭歲月早已結束。

