「讓市場決定！」招生季將至 梁文傑盼：中國開放陸生來台
兩岸團客觀光於新冠肺炎期間停擺至今，兩岸直航目前有15個航點，數量並不如疫情發生前，國台辦昨（2/12）日在記者會稱「有沒有航班需求，應由市場決定。」，陸委會副主委兼發言人梁文傑則認為，若要由市場決定，他反而希望中國開放陸生來台，讓市場決定。
「華航長榮不會放著有錢不賺！」梁文傑表示，政府不會要求航空公司要配合政策，若真的要說「應由市場決定，一試便知」，他反而希望中共開放陸生來台，讓市場決定，否則2017年曾有近1萬名陸生在台灣在台就讀，「那為什麼不讓市場決定開放，看來台灣就讀的陸生有多少？」
事實上，中共文旅部陸續開放褔建省與上海市民眾赴金馬旅遊，而外界也持續關注台灣赴中國觀光旅遊與航線開放狀況。梁文傑重申，團客的穩定性的確有關航班，但兩岸團客旅遊開放仍須由觀光小兩會決定。
梁文傑指出，台灣自2023年3月後共開放15個直航航點，平均載客率為78%，每週平均307班，但實際航權數有420個，另有13個航點開放包機；但開放至今3年，並肥有任何一個航點提出包機，就連當地有台商的長沙無錫也不例外。
梁文傑認為，不需過於執著兩岸直航只有15個縣市，中國大陸的國內航空非常便利，北京上海都有國內轉機，相較之下，台灣與歐洲只有10個城市有直航，前往其他國家與地區都需要轉機，這些都是由市場決定。
