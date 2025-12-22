讓希特勒講英文宣傳極端教義 AI讓恐怖組織更容易傳播、洗腦

編譯林浩博／綜合報導

二戰時期的德國獨裁者希特勒，站在台上卻說出英語，而且毫無違和感。這就是AI語音合成技術，足夠以假亂真，還能跨越不同語言，也因此成了恐怖份子用以散播極端思想的利器。

德國惡名昭彰的獨裁者希特勒。新納粹團體運用AI語音生成技術，再現希特勒的演說為英語版本，並在多個平台散播。（圖／翻攝自X平台 @paianVII）

希特勒AI影片狂傳各平台

英國《衛報》21日刊出調查報導，指出恐怖組織利用AI，重現他們所景仰人物的語音與演說，並藉此幫助自身壯大。

美國獨立智庫「蘇凡中心」（Soufan Center）的科技反恐研究員韋伯（Lucas Webber）指出：「極端份子與恐怖份子使用AI翻譯，這是其數位宣傳戰略的一大演進。」

韋伯對此解釋：「早期的方式，都依賴真人翻譯員，抑或基本的機器翻譯，因此常受到準確度、風格細微差異的限制。但隨著先進AI生成工具的興起，現在這些組織能夠產出通順、文本正確的翻譯，而且原本的語調、情緒和意識形態強度，即便跨越多種語言，也都能保留。」

像是極右翼的新納粹，他們利用AI語音合成軟體，產製大量宣傳訊息。多個英語版本的希特勒演說，在IG 、X、TikTok等社群平台就有數以千萬計影片流傳。

根據「極端主義與科技全球網絡」（Global Network on Extremism and Technology, GNet）近期所做的調查，極端主義內容創造者轉向了ElevenLabs之類的語音合成服務，餵養軟體納粹德國的演說語音檔案，由其加工，以模仿希特勒說英語。

而且不只希特勒，美國極右翼恐怖份子梅森（James Mason）的著作《圍城》（Siege），也於去年11月被轉成了有聲書。一名知名新納粹網紅，他藉由AI工具將支離破碎的文字，花了好幾個月拼裝成了有聲書，「透過梅森的客製化聲音模型，我以原本所發表的樣貌，重現了每條訊息和所拼接的新聞剪報」。

這名新納粹人士讚嘆，這可是將梅森的文字，從「網路時代以前的美國」，轉化成了今日的聲音。

《圍城》可是右翼極端團體心中的「聖經」，像是恐怖組織「基地」（Base）還在2020年舉辦了該書的讀書會。所幸同年FBI全美範圍的反恐調查執行了大掃蕩，逮捕並起訴了該組織的12名成員。

著名極右翼份子梅森，他的著作被新納粹團體奉為「聖經」般之存在。（圖／翻攝自X平台 @Inhumansoflate1）

日語散播「伊斯蘭國」極端思想

親「伊斯蘭國」的媒體同樣在加密網絡，利用AI將自家出版物的文字轉化成語音，以更為生動的多媒體敘事方式，宣傳極端意識形態。

伊斯蘭極端組織已發現，可用AI將阿拉伯文書寫的教義，轉化成更容易理解的多種語言內容。像是過去蓋達組織（al-Qaeda）想招募英美人士，須依靠美國出身的奧拉基（Anwar al-Awlaki）用英語演講錄音。而CIA與FBI曾多次提及，奧瓦基的聲音，對蓋達極端思想的傳播，功不可沒。

但如今在伊斯蘭極端組織愛用的溝通平台 Rocket.Chat，可見一段畫面順暢，並配上日文字幕的宣傳影像，於10月PO出。該名親「伊斯蘭國」的用戶大讚，靠著AI工具，原本難以從阿拉伯文翻譯成日文的文字，也能通順翻出。

《衛報》指出，極端思想不論屬於哪種意識形態，都已會運用ChatGPT等免費AI軟體來拓展活動。像是「基地」就被發現曾於2023年，利用這類工具以提升策畫行動的效率。另外，恐怖組織也運用加密貨幣和匿名方式籌資，用3D列印技術製造武器。

