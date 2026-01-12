讓師生共學科學 壽豐國中辦寒假科學營

科學營玩科學

推廣科普教育，花蓮縣立壽豐國中即將於2月3日(二)至2月5日舉辦「寒假創意科學營」，透過各種科學遊戲與實驗，帶領學生走進化學、物理及程式設計的世界，營隊同時也開放教師與家長參與，希望讓更多人感受科學的樂趣。



科學營創辦人，壽豐國中校長李恩銘，在哪裡當校長，就在哪裡辦科學營，他說，科學營累積已經辦到第27屆，與過去「讓孩子愛上科學」不一樣，這一屆開始，營隊也歡迎老師與家長一同參與。



李校長指出，在教學現場，許多老師不是不想帶學生做實驗，而是做一次實驗，要耗費太多時間「準備」，尤其在偏鄉，為了做實驗，老師往往需要跑四、五個地方買材料，還不一定買得齊。

「寒假創意科學營」，開放教師與家長參與，除了一起體驗科學的樂趣，李校長說，參與的老師們，若想在班上帶實驗，營隊也會免費提供材料包，幫老師省去「備料」時間，讓科學教育，更輕鬆。



三天的營隊，透過遊戲與實驗，教導化學、物理及程式設計，也讓參與的老師，從親身體驗中，學習如何結合課程、帶學生享受科學。歡迎家長、學校教師及五至九年級學生報名參加。