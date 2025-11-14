讓師生有安全運動空間 鹿谷國中操場擬整修

縣長許淑華由縣府教育處副處長吳美玲陪同，前往鹿谷國中會勘同意花費約九百四十五萬整修。（記者蔡榮宗攝）

▲縣長許淑華由縣府教育處副處長吳美玲陪同，前往鹿谷國中會勘同意花費約九百四十五萬整修。（記者蔡榮宗攝）

為了改善學校教學及運動環境，縣長許淑華昨（十四）日由縣府教育處副處長吳美玲陪同，前往鹿谷國中會勘。民國九十九年使用迄今的操場及PP跑道經多年使用，已破損不堪、青苔橫生，縣長同意花費約九百四十五萬整修，讓學生、教職員以及社區居民有個更安全的運動空間。

許縣長指出，鹿谷國中目前有五十四位學生，操場使用至今已有十五年，縣府積極推動體育發展，也重視每位孩子應享有公平的受教權，縣府為此籌措約九百五十萬元經費整修，讓孩子都能在安全的環境中適性學習成長。

另外，因應竹山地區氣候炎熱、午後雷陣雨頻繁，長期影響學生體育課及校隊訓練，許縣長擔任立委時期大力支持的「竹山高中風雨球場興建計畫」，配合教育部體育署推動「太陽能光電風雨球場」方案，將原兩面網球場與三面籃球場，整合為符合全國性比賽標準的五面多功能光電籃球場及三面光電排球場，近期建設完成，許縣長也由竹山高中文教基金會董事長蔡宜助陪同前往關心使用情形。

許縣長表示，雖然高中屬於教育部管轄，但就讀的孩子大多是南投在地學子，希望共同合作打造更好的學習環境。