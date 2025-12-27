讓年輕人體驗軍旅生活 英國國防部將推動兩年制帶薪實習計畫

英國將推動「間隔年」計畫讓年輕人適應軍旅生活 圖：翻攝自英國國防部的Ｘ

[Newtalk新聞] 英國國防部效法「澳大利亞國防軍間隔年計畫」（ADF Gap Year）的成功經驗，將於2026年3月起提供25歲以下青年有薪實習機會，讓參與者體驗軍旅生活。

英國國防部官網指出，首批約150名參與者將於2026年初開始招募，為年輕人提供一年的帶薪軍旅體驗和培訓機會，涵蓋陸軍、海軍和空軍。政府希望最終將該計畫的規模擴大到1,000多名年輕人，具體人數將視報名情況而定。

這項計畫將於3月啟動，將為年輕人提供量身定制的培訓課程，旨在培養他們所需的技能和素質，幫助他們在軍旅生涯或平民生活中取得成功，增強就業能力，或為他們開啟一段激動人心的軍旅生涯。

廣告 廣告

這項計畫將幫助那些對職業方向感到迷茫的年輕人提升解決問題、團隊合作和領導能力，並提供獨特的體驗機會，例如接受基礎訓練或體驗海上生活。

這項計畫是英國政府推行「全社會參與」（whole of society）國防方針的一部分，也是今年《戰略國防評估》的關鍵主題。該計劃旨在重新拉近公眾與現役軍人之間的距離，增強公眾對武裝部隊作用的認識，並為下一代提供技能和經驗，以充分發揮他們的潛力。

英國國防大臣希利（John Healey）指出，「國防進入了一個新時代，這意味著為年輕人創造新的機會，讓他們體驗和學習我們的武裝部隊。這項『間隔年』計畫將讓英國的年輕人體驗陸軍、皇家海軍和皇家空軍提供的卓越技能和訓練。這是我們致力於重建社會與軍隊聯繫，並推動全社會參與國家防禦的決心的一部分。」「在這個闔家團聚、年輕人思考未來的時節，我希望我們武裝部隊提供的絕佳機會能夠成為英國各地家庭討論的話題。」

這項計畫初期將以試點形式運行，預計未來將擴大規模並提升服務能力，讓學員體驗軍隊生活，而無需在課程結束後承擔任何義務。

英國《衛報》（The Guardian）報導，該計劃啟動後，英國政府計劃將其規模擴大到每年1000人以上。該計劃不涉及部署到現役部隊，參與者完成計劃後也沒有義務繼續留在軍隊，因為該計畫旨在教導可應用於其他行業的通用技能。

陸軍計畫包括為期兩年的13週基礎訓練，而海軍計畫則為期一年，為水兵提供「不限專業」的訓練。皇家空軍的計畫的相關方案則仍在探索中。

英國國防參謀長、空軍上將奈頓爵士（Sir Rich Knighton）表示，英國的「兒女們」應該「做好戰鬥準備」，並呼籲「全體社會」共同努力，在俄羅斯侵略面前保衛國家。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

以色列率先承認索馬利蘭主權獨立 川普：美國暫時不會跟進

宜蘭外海規模7.0地震撼全台 行政院：花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化