讓年輕家庭有感！林國漳拋政見：補助0至6歲幼兒掛號費

林國漳推出政見，補助0至6歲幼兒掛號費。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（15）日提出政見，要補助0至6歲幼兒掛號費。他說明， 一般門診：每次補助上限 100 元；急診醫療：每次補助上限 200 元；每人每年最多 10 次。他指出，團隊估算，全年預算約 2,400 萬元，在縣政支出中比例不高，卻能為年輕家庭帶來最直接、最有感的支持。

林國漳今透過臉書發文表示，他今天出席宜蘭縣幼兒教育事業學會新舊任理事長交接典禮，現場看見每一位幼教老師長期為孩子的適性發展默默耕耘、無私付出，內心深受感動，也更加敬佩幼教第一線的專業與用心。

林國漳並提出一項和幼兒家長生活最貼近的政見，「健康起跑點．醫療零距離」：補助 0至6 歲幼兒掛號費。他說，每逢換季，小兒科診間總是人滿為患，孩子抵抗力較弱，感冒、過敏反覆發作，掛號看似金額不高，但一次次累積下來，一年花費往往成為不少家庭難以察覺、卻實實在在存在的隱形負擔。

林國漳指出，這並非空想的福利訴求，而是許多家長在日常生活中，真實面對的育兒壓力。他說，目前中央已針對0至3歲幼兒實施健保部分負擔全免，6 歲以下則多以中低收入家庭為補助對象，但仍有相當多一般家庭，承擔著頻繁就醫所帶來的經濟壓力。

林國漳主張，中央顧部分負擔健保，縣府就來補掛號費，讓 0至6 歲所有宜蘭孩子，都能安心看醫師。他說，宜蘭縣 0至6 歲幼兒約 1萬6,886 人，以每人每年補助 10 次估算，全年預算約 2,400 萬元，這在縣政支出中比例不高，卻能為年輕家庭帶來最直接、最有感的支持。

林國璋點出補助內容， 一般門診：每次補助上限 100 元；急診醫療：每次補助上限 200 元；每人每年最多 10 次。他說，掛號費看似金額不大，對有幼兒的家庭而言，卻是一次又一次無法避免的必要支出，他要讓大家知道，在宜蘭養孩子，縣府會站在每一位家長身後，成為最堅實的後盾，讓宜蘭成為一座敢生、能養、有靠山的城市，讓孩子健康成長，讓家長無後顧之憂、安心打拚。

