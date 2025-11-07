讓座爭議再添一樁！男身體不適坐優先席 遭翁驅趕

台北市 / 綜合報導

一名王姓男子，昨(6)日下午搭捷運，因為身體不適坐在優先 座 。突然一名陶姓老翁走到他面前，拍照片PO網，表示年輕人不應該坐優先席。雙方發生爭執，王姓男子立即按下車廂內的緊急服務鈴。捷警事後找到老翁說明優先席相關規定，老翁也刪除照片跟貼文，王姓男子則表示不會提出告訴。

員警說：「剛剛在車上有發生什麼事情嗎。」捷運月台上員警朝老翁走了過去，想了解剛剛到底發生什麼事。員警說：「其實沒有說不能坐啦，台灣一直在宣導這件事情，就是，優先座沒有說誰不可以坐啦。」員警向老翁說明，老翁摸鼻子看似懂了，但幾分鐘前可不是這麼冷靜。

廣告 廣告

一名王先生PO文，說他坐優先席，卻被一名年長者拍照還公審，事情就發生在台北捷運淡水信義線，6日下午2點半，30歲的王姓男子因身體不適坐在優先席，陶姓老翁見狀直接走到他面前拍照PO網，認為年輕人不應該坐優先席，雙方因此爆發爭執，王姓男子趕緊按下緊急服務鈴尋求協助。

捷運警察隊第二分隊小隊長李茂松說：「捷警告知優先席相關規定，及雙方權利義務，陶男表示了解，主動刪除照片及貼文，王男表示暫無須提出告訴，雙方各自離去。」

經過協調老翁當場就將照片及貼文刪除，王姓男子表示不會提出告訴，不過經歷這樣的風波，也讓他身心俱疲，不久前才爆出婦人要求讓坐遭到飛踢，儘管博愛座已經改名為優先席爭議仍頻頻傳出，人人都有權使用的觀念，還有待政府持續宣導。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷優先席糾紛 婦人要求讓座「揮袋攻擊」反遭男踹飛

印尼曾爆優先席爭議 公權力介入強制讓座

搭捷運坐優先席 遭老翁情勒讓座！ 下秒反轉笑倒眾人

