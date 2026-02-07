讓廠商代刀！中榮2醫各100萬交保低調離開

台中地院裁定兩名醫師各100萬元、醫療廠商50萬元交保後，快步離開。（圖／東森新聞）





兩名台中榮總醫師，違法讓醫療廠商進入手術室動刀，台中地院裁定兩名醫師各100萬元、醫療廠商50萬元交保，醫師快步離開，不願多談。至於衛生局也開罰台中榮總十萬元，並對涉案醫師處停業一個月，院方則是對兩名醫師停止手術業務，並各記大過1次。

台中榮總開刀房內，醫護人員全副武裝替病患進行治療，但畫面中實際操作器械的人竟然只是廠商，醫師卻在一旁觀看，現在兩名醫師遭到重懲，調查結果出爐。

台中地院行政庭長黃玉琪：「被告三人涉嫌從112年起，使未具合法醫師資格之人執行核心的醫療業務，違反醫師法並且涉犯詐欺取財業務登載不實等罪，犯罪嫌疑重大。」

檢方從影片掌握到神經外科鄭姓科主任，以及腦腫瘤神經外科楊姓科主任，違法讓廠商進手術房動刀多次的事證，中榮確認違規屬實，決議停止兩名醫師的手術業務，並移送考績會從重處分。

台中榮總院長傅雲慶：「在此向社會大眾致上最深的歉意，醫院因為有看到新流出，112年拍攝比較完整的影片，那證實本院神經外科楊孟寅，以及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，剛剛考績會已經開完，兩位各記大過一次。」

案件延燒一個多用，台中地院6號裁定，鄭姓及楊姓醫師以及神經外科楊姓醫師各100萬元交保，陳姓醫材商50萬元交保，不過也遭到檢察官當庭抗告。

臺中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮：「本署檢察官認定被告3人，均能有羈押之原因及必要，以當庭依法提起抗告。」

台中衛生局強調，採取刑懲並進，對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周，處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師，停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，也不排除加重懲處。

