讓廠商進手術室執刀 2涉案醫師獲100萬交保

台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，2人與廠商人員遭台中地檢訊後聲押，下午3時許法院裁定楊、鄭2醫師分別以100萬元交保，陳姓廠商50萬交保、限制住居與出境出海。

台中榮民總醫院。（圖／資料畫面）

台中榮總今日也發布新聞稿表示，經查看完整影片證實楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術，上午院方已召開臨時院部會議，決議停止2位醫師手術業務並移送考績會從重處分，後續會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

台中榮總強調，少數醫師違反規定造成民眾的不安，向社會大眾致上最深的歉意，也感謝檢舉人讓此事浮出檯面，院方已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨。

廣告 廣告

台中地檢署表示，檢察官於5日持搜索票前往台中榮總神經外科辦公室等處執行搜索並約談3名被告，經檢察官訊問後認3人均涉犯醫師法第 28 條之未取得合法醫師資格執行醫療業務、刑法第339條第1項之詐欺取財等罪嫌重大，且有事實足認為有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實行詐欺犯罪之虞，向台中地院聲請羈押禁見，院方裁定楊、鄭100萬交保、陳50萬元交保及限制出境、出海、限制住居，檢方認3人均有羈押之原因與必要，已當庭提起抗告。

延伸閱讀

台積電「內鬼工程師」洩密案！吳秉駿、戈一平交保「境管+科技監控」

前檢察官高雄大樹濫倒廢棄物削5千萬 檢方偵結起訴

台鹽前董座陳啟昱「二度交保」！付1200萬暫獲自由