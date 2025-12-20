讓張文過卻被亂砍！騎士白衣染血...撐到轉角倒血泊喪命

喪命的37歲騎士遇襲過程讓網友看了十分不捨。（圖／東森新聞）





北捷昨（19）日發生連續攻擊案，包含凶嫌張文在內釀成4死11傷的悲劇。有網友從影片中注意到喪命的37歲蕭姓騎士，當時他正準備隨著車流騎走，以為張文是行人，要禮讓他先過，卻不幸遭張文持刀砍傷，鮮血瞬間在他的白衣染出一片紅，騎士強撐著騎到轉角後倒地，送醫後不幸不治身亡，讓網友看了十分難過。

網友在Threads上發文，感嘆他發現喪命的騎士生前為張文讓路，卻遭砍傷不幸身亡。網友大嘆他原本以為騎士沒事，因為影片中騎士還有往前騎的動作，但越看越不對，驚覺騎士的白衣已經被鮮血染紅，之後看到有人倒在血泊中，應該就是這名騎士。

貼文引來許多網友討論，有人表示「第一次看這影片的時候，看騎士還有往前移動以為他沒大礙，後來再看一次才發現他衣服瞬間染紅」、「他甚至離開鏡頭前還摸了一下自己的傷口感到疑惑」、「那位騎士在噴血之後還往前騎，感覺就是要給逃出來的人讓路，受那麼重的傷，要是我就直接把機車放倒，開始捂傷口了」。

也有網友嘆「那個騎士被刺了之後感覺有嚇到，但還是努力趕快騎走了，結果還是在轉彎之後倒下去」、「兇嫌從他脖子劃一下，畫面白衣突然變紅色！結果騎沒多遠倒地不起，畫面事後有拍到穿白色躺在路旁全身是血」、「本來還以為是輕劃到，因為他還往前騎，結果胸口一秒染血，他什麼也沒做人就沒了...心超碎」，原po也直言「完整看到騎士被襲擊、、流血、噴血倒地，真的很難過」。

在 Threads 查看

