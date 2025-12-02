讓性別平權從社區扎根 南市婦女福利服務中心推動「覺醒力量」工作坊





市府社會局曾文婦女福利服務中心今年9月至11月間與七股區大潭里社區發展協會合作，辦理為期8堂課程的「覺醒力量：婦女參與性別平等工作坊」。以音樂、故事與手作為媒介，引導漁村婦女從自身生命經驗出發，重新理解女性角色與價值，讓性別平權從社區扎根、向外綻放。

市長黃偉哲表示，婦女的力量不僅體現在家庭，更展現在文化與生活的堅韌與智慧。性別平等是臺南邁向友善城市的重要基石，曾文婦女福利服務中心以「社區即婦女中心」為理念，讓服務更貼近生活。這次與地方團體合作，不只是辦活動，更是一場性別的覺醒與集體成長。

社會局長郭乃文指出，讓婦女從家庭走入社區、從故事看見力量。社會局將持續以女性倡議與社區合作推動平權，讓「覺醒」不只是理念，而成為臺南的日常風景。

本次工作坊由諮商心理師帶領，課程融合「心理覺察」、「文化創作」與「性別對話」三大主軸，從〈桂花巷〉、〈雨夜花〉等懷舊歌曲討論女性形象，到艾草香包與生命樹卡片手作，結合文化與療癒，讓學員在分享中釋放壓力、覺察自我。許多學員表示：「從別人的故事看到自己的力量，原來我也能為自己而活。」

曾文婦女福利服務中心將持續延伸這股女力能量，於114年11月至12月陸續推出「療癒ME TIME｜午後舒緩瑜珈」常態課程，並與國家婦女館合作推出女力展覽，展出「2020百女圖—當代女子一百貌」與「看見非形女子—女性障礙者生命經驗圖文展」，邀請市民共同見證女性多元樣貌。相關活動資訊請參考臺南市婦女福利服務中心臉書專頁及臺南市婦女福利服務中心(溪北區)官方Line@：@ivk7859e，或洽詢專線06-6323370。

