讓想像飛馳，用極緻打造的雪月花號景觀列車

當旅程被淬鍊到極緻，美感便悄悄改變了我們。有些事物，一旦發展到極緻，觀看它的方式就不再只是「欣賞」，而是一種「品味」。就像品茗、品酒、品畫、品詩一般，當五官被深深吸引，靈魂也隨之被溫柔地渲染，而旅程就昇華成一種感受美的儀式。

日本新潟的雪月花號列車，正是這樣擁有魔力的存在。它不僅是一輛列車，而是一件移動的新潟藝術品。它讓風景不再只是背景，而成為旅程真正的主角；讓旅客不再只是移動，而是悄悄被感動。

一輛會呼吸的列車，載著四季的光與影奔向你

位於新潟上越地區的「越後心動度假列車 雪月花號」向來以「All Made in Niigata」著名，從車體、木作、金工、陶藝到車上供應的美食、酒飲，全都是新潟土地孕育出的結晶，我們只要踏上車廂，便等同踏入一座濃縮的「新潟文化展覽館」。

此次鐵道旅行體驗雖然只有三小時，主要穿梭於上越妙高站至糸魚川站之間，可是這一段的行程卻濃縮了四季之美。不論是妙高山的壯闊、越後平野的清麗、日本海的湛藍，都會隨著列車的速度緩緩展開，如同是坐在精美的包廂，愜意地瀏覽不斷展開的大自然傑作。

廣告 廣告

「雪、月、花」三字本身便蘊含四季之意，冬有雪、夜有月、春有花，可見這輛列車的命名，正象徵四季皆景、日日皆美。朱紅色車體、金黃色室內，更讓它成為日本觀光列車中最亮眼的一顆珍珠，它不是穿越風景，而是與風景共同構成畫面的主角。

以匠心雕鑄，新潟打造的移動藝術品

這輛列車最令人讚嘆之處，在於它的展望車窗，不只號稱是日本最大，其精心的的設計，更是讓所有的人都能夠以最輕鬆方式體驗270度環景的震撼，彷彿刻意讓車廂變透明，使大地得以貼身相伴。

車廂內處處看得到新潟工藝者的手作溫度。木作、金工、陶瓷、布料細節皆以傳統技法呈現，卻又有現代設計語彙。列車在2017年獲得鐵道車輛新秀獎「桂冠獎」，2025年布魯內爾獎鐵路車輛類「鼓勵獎」，正是對其融合地景、工藝與設計力的最佳肯定。

當空間成為風景的延伸，每一步都是靜謐的愉悅

雪月花號僅有兩節車廂，卻以「少即是多」的哲學，打造出高質感而寧靜的舒適空間。

一號車廂僅設23個座位，全部朝向山海景致。車內大量使用越後杉木，木紋清晰、色澤溫潤，使車廂彷彿是一座會移動的木造展館。自然氣息為空間塑造靜謐氛圍，也讓我們更能沈浸於窗外自然的律動。

最受歡迎的是車廂最前端的高台式展望座，站上平台，便可享受幾近270度的全景視野。海平線、森林、稻田、山脈全在眼前交錯，是旅途中最容易讓人屏息的一刻。特別值得一提的是，這個區域並非只有特等席旅客才能進入，而是所有乘客共享。這份貼心的服務理念，使雪月花號多了一份「讓風景更靠近旅人」的溫柔。

二號車廂分成座位區、包廂區與SAKURA LOUNGE。座位區以餐車形式佈置，雙人對坐搭配大桌面，在享受料理同時也擁有舒適的放鬆空間。車頭後方的尊爵包廂則是大家夢寐以求的景觀特席。完整的前方視野能看見鐵道延伸的方向，是鐵道迷心中的聖地。

SAKURA LOUNGE採用新潟安田瓷磚鋪設，吧檯則以沿線常見的樺櫻木打造，細緻的櫻花紋樣點綴在木面間，增添優雅氣息。大家可以在此選購新潟地區的酒水、咖啡、點心與列車限定周邊，也能倚在吧檯邊靜靜欣賞車窗外的變換風景。

品嚐一座城市的靈魂，以料理說出的新潟風土詩篇

迎賓飲品是驚喜的開始，由新潟市Fernier釀酒廠特製的氣泡酒，專為雪月花號限量釀製，氣泡細緻、香氣清爽，是開啟旅程的完美儀式。若是不喝酒，也可選擇同等心意的無酒精飲料。

值得一提的是，雪月花號上午與下午班的料理完全不同，不管是和風精緻便當、洋風套餐或創意料理，都融合了新潟的米、味噌、日本海漁獲以及當季蔬果。每一道皆細緻而有故事，使人邊吃邊感受到土地的氣味。

2023年，它的餐點獲得「新潟美食獎100最佳餐廳」肯定，讓大家驚艷的不只是味覺，而是一種「只有在這段旅程才能品嚐到」的專屬記憶。

最動人的瞬間，往往不是風景，而是人情。

沿途會安排停靠筒石站、直江津站、二本木站、妙高高原站等地，每一站都有不同的風景與故事，也是重要的打卡景點。大部分的人會買上一袋沿途名產，有些則是會與當地居民寒暄幾句，短短五分鐘的下車，卻常讓人難忘。

最溫暖的是，新潟居民對雪月花號旅客的揮手文化，列車停靠時，月台上往往站著熱情迎接的人。行駛途中，沿線居民也會微笑揮手，像是在說：「歡迎你來到我們的城市。」這份真誠的互動，是用錢也買不到的旅行價值。

在人間好時節裡，雪月花號教會我們再次感受平凡的美

這趟三小時的行程，讓我們深刻體會何謂「用心打造的移動空間」，風景、工藝、料理、人情在此交織成一幅完整的畫面。

旅程結束時，腦中自然浮現這麼一首詩：春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。雪月花號之美，不在遙遠風景，而在它喚醒了我們早已忘記的感受：原來，人間好時節，一直都在，只需要我們靜下心，讓風景走進來。

這趟旅程，絕對是此生不可錯過的日本旅遊體驗之一。





👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！