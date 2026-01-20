讓意料之外的紅為私宅上新妝! 桃園21.5坪新成屋展現兩口之家的溫暖與態度

編輯 張若蓁｜圖片提供 睿利設計

意料之外的紅（Unexpected Red Theory）是近年備受關注的設計趨勢，透過在空間中適度點綴紅色，讓視覺焦點更為鮮明，同時維持整體氛圍的柔和與平衡。位於桃園中壢的這間 21.5 坪新成屋，以新中式風格為主軸，透過木質與純白鋪陳出沉靜的基底，再以少量紅色元素作為點睛之筆，使空間在禪意之中蘊含溫度，恰如其分地展現兩口之家的溫馨質感與生活態度。



玄關地坪以黑色石材鋪陳，沉穩開場之餘也突顯質感。懸浮式木質櫃體滿足日常收納需求，減輕視覺量體。廊道盡頭利用鏡面放大空間尺度，同時提供外出前整理儀容與穿搭的貼心機能。沿著動線往室內延伸，懸浮層架自然接續視覺節奏；原建築的大樑則以紅色包覆，成為呼應空間主題的亮點。留白牆面掛上一幅大型畫作，與紅色樑體相互映襯，共同構築出居家中的一處端景。客廳電視牆以留白呈現，並捨去天花包覆，保留原有高度，使空間感更加開闊。沙發背牆採用木質與玻璃的拼接設計，異材質交織出獨特而細膩的層次。苔癬綠沙發則成為空間中的柔和亮點，與紅色元素相互對比，如同生活中微妙而迷人的平衡。



開放式餐廚以留白天壁打造清爽基調，中央的木質餐桌搭配砂白質感吊燈，成為視覺中心，為家人共食時光增添儀式感。位於空間最內側的餐水櫃以墨綠磁磚鋪陳，在木質調性的襯托下呈現一抹復古氣息；特別規劃的收納櫃體也完善日常所需，使生活井然有序。多功能空間則以紅色櫃體填補樑下區域，擴大展示與收納機能，同時呼應整體空間的色彩主題。布局上刻意保留彈性，無論是運動、閱讀或日常休憩，都能自然融入，讓生活方式更具伸展性。



主臥原先有樑壓床的風水與視覺疑慮，設計師以斜切天花巧妙修飾，使量體在視覺上更為輕盈，不再產生壓迫感。房內提高木質元素的比例，營造溫煦而沉穩的睡眠氛圍。雙面採光的優勢則透過雙層窗簾得以妥善保留，在隱私、防眩與光線柔和度之間取得完美平衡。

睿利設計／林佑叡

地址：桃園市桃園區民光東路371號1樓

電話：03-3390036

Email：rzdesign@rzdesigntw.com

網站：https://rzdesigntw.com/

