



農曆春節將近，由桃園重車扶輪社主辦，以及桃園南區扶輪社、桃園成功扶輪社、桃園武陵扶輪社、桃園大同扶輪社、桃園創藝扶輪社、桃園山悅扶輪社、桃園露Talk扶輪社協辦，共同投入孤老年菜認助行動，並在2/1(日)舉辦「讓愛上桌」愛心年菜捐贈儀式，活動當天，將由華山基金會桃園市站長及服務的8位獨居長輩出席受贈。所有認助的年菜，將在農曆除夕前送到每位孤老家中，讓沒有家人陪伴的爺爺奶奶也能溫暖迎新年。

捐贈儀式由國際扶輪社3052地區張玉斌總監率領第六分區8位社長與財神爺熱鬧登場，除了獻上「馬年吉祥春聯」提前向爺奶祝福外，也現場展示一道道象徵團圓的年菜，為現場增添年節氣氛。

廣告 廣告

讓愛上桌 國際扶輪社3052地區第六分區捐年菜助孤老

華山基金會表示，送年菜活動源起於23年前，當時因不忍獨居長輩在過年期間僅以乾糧果腹，緊急號召義工煮雞湯送給弱勢老人，從此開啟送年菜陪孤老過年的關懷行動，盼長輩的年夜飯都能吃得飽吃得暖。張玉斌總監也指出，扶輪社長期投入社會公益與弱勢關懷，十分認同華山基金會的服務，特召集各社以實際行動參與，未來也將持續並擴大支持，讓關懷孤老的行動不間斷。

讓愛上桌 國際扶輪社3052地區第六分區捐年菜助孤老

華山基金會桃園地區目前服務超過1,000位三失(失依、失能、失智)長輩，現正推動2026「愛老人 愛團圓」公益計畫，在農曆春節前為孤老送上愛心年菜1000元/份及送愛到家服務經費15000元/位，目前經費尚缺四成，亟待各界大力協助，助孤老過節與平日到宅服務。愛心專線:(03)316-5137盧小姐，劃撥帳號：19852240 (戶名:華山基金會)勸募核准字號：115愛老人衛部救字第1141364538號 勸募期間115年1月1日至12月31日【本會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】

更多新聞推薦

● 嘉義縣2026台灣燈會 打造全台首座「農業無人機」主燈