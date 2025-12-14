讓愛傳遞-夜光天使行前記者會。(記者劉春生攝）

教育部自九七年九月起推動辦理「夜光天使點燈專案計畫」，服務對象為經認定屬低收入、單親、失親、隔代教養等經濟弱勢家庭之國中、小學生，且下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞者，提供經濟弱勢學生生活照顧及協助完成作業，彌補了家庭功能的缺角，是經濟弱勢學童成長中的重要支持力量。這群孩子更需社會大眾的關心，讓他們感覺社會的溫暖、人生的光明與正向。

今年在國際同濟會雲林區主席張昆利的帶領之下，由北港、雲林、虎尾、長城、西螺、斗南、元長、土庫、紫斑蝶、芸欣、崙背，各分會共同努力，及雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒服務處的支持協助，今年活動據點包含雲林縣將近50所學校夜光天使班，受惠學生八百名左右。讓夜光天使班的孩子們，在寒冬夜裡溫習功課，能有一份溫熱的點心，溫暖需要被關懷的心。

國際同濟會雲林區主席張昆利表示：國際同濟會長久以來，致力於服務兒童與社區的宗旨，不斷的努力在關懷兒童的議題上。十四年前在身為北港同濟會員的蔡岳儒議員發起之下，打開了北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動的序幕。隨著時間的推演，愛的關東煮活動也由北港地區擴及水林、口湖，進而活動的成效受到國際同濟會世界總會、台灣總會的重視，並轉由國際同濟會雲林區主辨，擴及雲林縣各鄉鎮，成為一年一度國際同濟會雲林區的重點工作。

同濟會在北港鎮北辰國小舉辦夜光天使關懷活動啟動儀式，北港同濟會長李宏胤表示：兒童是國家的種苗，同濟會長久以來秉持關懷兒童的精神，透過夜光天使關懷活動，將[愛]的種子深植在每位孩子的心裡，希望在將來，每位孩子也都能夠懷著善的心，取之社會用之社會，讓這份關懷的精神隨著孩子的成長茁壯，開花結果，進而讓愛傳遞延續。從十四年前的愛的關東煮，到熱火鍋到麥當勞到炒泡麵以及贈送每位孩子在寒冬裡溫暖的襪子。不管活動餐點如何變化，活動精神始終如一。更希望在未來，這份精神和力量，觸及更多需要關懷的地方。

蔡岳儒議員表示：「非常感謝北港國際同濟會及歷屆社會善心人士的支持，讓『愛的夜光天使』關懷活動能夠持續邁入第十四年。今年再度結合在地特色，邀請『八杠狼炒泡麵』餐車到校，為孩子帶來熱騰騰、現煮現做的美味餐點，看見每位小朋友開心享用，就是活動最珍貴的意義。

這十四年來從關東煮、熱火鍋、疫情期間的麥當勞，到如今的炒泡麵，形式雖然改變，但大家關心孩子的心始終不變。許多曾在寒冬中收到一碗熱食的學生，如今已成為社會新鮮人，依然記得那份溫暖，甚至期待未來能回饋學弟妹，這正是愛的力量。期盼善意能持續傳遞，讓更多家庭感受到社會的支持，也陪伴孩子們在溫暖中健康成長。」