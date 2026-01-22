讓愛在世代間流動 嘉興國小「感恩奉茶」見證四代同堂

今(廿二)日早晨寒風冷冽，但嘉興國小的校園內卻流淌著濃濃暖意，該校於上午盛大舉辦「感恩奉茶‧世代傳情」活動，將藝術展演、傳統古禮與熱血競技完美融合；該活動由去年十二月因雨延期的高年級大會舞、幼兒園舞蹈及扯鈴表演華麗開場，隨後舉行深具意義的「雙膝跪奉茶」儀式，最後由熱力四射的大隊接力賽壓軸。在學期末與農曆新年前夕，這場活動不僅圓滿了校慶遺憾，更透過親師生共同參與，為本學期劃下最溫馨的句點。(見圖)

嘉興國小今(廿二)日說明，奉茶儀式在溫馨的樂音中正式展開，這次活動由「孔孟聖道天玉村讀書點心會」長期推動孝道的張木城董事長及「阿公店扶輪社」陳彥心社長鼎力支持；特別的是，扶輪社友們不僅盛情與會，更邀請家人一同參與跪奉，以行動做出最美的人格示範，見證愛在世代間的流動。

現場最令人動容的畫面，莫過於蔡傑任及陳逸恩同學家中的「四代同堂」。蔡家兩兄弟與尚在就讀幼兒園的堂妹，三兄妹一同恭敬地雙膝跪地奉茶給媽媽，媽媽再依序跪奉給祖母及曾祖父；四代人同聚一堂，在清香的茶氣中實踐了「代代愛」的暖心循環。蔡家及陳家長輩看著玄孫輩恭敬的身影，臉上洋溢著欣慰笑容，這幕橫跨世紀的傳承，感動了在場所有賓客。

嘉興國小鍾季娟校長表示，當日活動從「靜」的跪奉茶到「動」的大隊接力，讓孩子在實踐中體會感恩的深刻與團隊的拚勁；透過張董事長與陳社長的支持，每位學生與家長領受的紅包，正是「愛與感恩」在社會間流動的最佳證明。校方亦特別頒發感謝狀，感謝社會資源攜手深耕社會情緒學習（SEL）。這場盛會在農曆新年前夕，為全體親師生留下了跨越世代、永恆難忘的情感記憶。

嘉興國小也藉此機會提供學子展現才華的舞台。幼兒園小朋友萌力全開的律動、高年級學生整齊劃一的大會舞，以及結合力與美的扯鈴演出，台下家長與來賓掌聲連連；而壓軸登場的大隊接力更將氣氛推向巔峰，家長們在跑道旁賣力吶喊，展現出親師生如同一家人的緊密凝聚力，將冬日寒氣一掃而空。