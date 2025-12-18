讓愛在聖誕節延續 蝦皮攜手30公益團體「百元捐」用行動守護弱勢

蝦皮購物攜手30大公益團體推百元捐，守護四大弱勢群體於聖誕節送暖。（圖／蝦皮購物）

聖誕節即將到來，在大家忙著籌備派對、交換禮物之際，並非每個人都能感受到節日的溫暖，仍有許多弱勢兒少、獨居長者、身心障礙者及流浪動物，在生活、照護與資源上面臨困境。隨著氣溫逐漸下降，假日接連來到，年末關懷氛圍逐漸濃厚，蝦皮購物觀察到公益募集金額較上半年明顯成長2成，顯現民眾在節慶與寒冷時刻更願意以行動回饋社會、分享溫暖，蝦皮購物也不缺席。

感受到這股寒冬送暖的意願，蝦皮購物再度攜手財團法人天主教善牧社會福利基金會、財團法人台灣省私立台灣盲人重建院、社團法人台灣動物保護協進會及財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會等30間公益團體合作，發起「百元捐」。透過蝦皮公益平台，民眾可以輕鬆參與多元公益行動，除了為經濟弱勢兒少募集生活物資、支持偏鄉教育資源，陪伴身心障礙者自立前行，並為寒冬中的長者與流浪動物送上溫飽與安心外，也可以響應公益團體特別在聖誕節期間舉辦的送禮公益活動，讓弱勢族群也能感受到節慶的歡樂與祝福。用戶只要點進在蝦皮購物頁面中的「蝦皮公益」即可參與做愛心。

今年蝦皮購物百元捐計劃捐助對象共有「弱勢兒童」、「身心障礙」、「動物保護」、「弱勢長者」共4大族群。

守護「弱勢兒童」方面，接收捐贈的公益單位包括：

財團法人基督教芥菜種會：聖誕禮物暨圍爐紅包

財團法人天主教善牧社會福利基金會：聖誕送暖｜陪等家孩子踏上幸福旅程

財團法人慈懷社會福利基金會：用愛包裹弱勢兒童的心願

財團法人基督徒救世會社會福利事業基金會：聖誕點亮希望－募集學前啟蒙經費

財團法人普仁青年關懷基金會：聖誕傳愛｜幫助近貧弱勢學子穩定就學

財團法人蒲公英希望基金會：聖誕送暖｜「希望學苑」點亮生命，陪他讀過寒冬

財團法人台灣關愛基金會：聖誕送暖｜點亮黑戶寶寶未來計畫

財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會：聖誕送暖｜一起成為偏鄉孩子的聖誕老人

財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會：聖誕送暖｜點亮孩子的平安夜

財團法人勵馨社會福利事業基金會：聖誕送暖｜幫助小腳ㄚ找到愛的家

財團法人歐旻慈善基金會：聖誕傳愛｜將聖誕的幸福送到雲林偏鄉角落

財團法人天主教光仁社會福利基金會：讓愛成為孩子的光

社團法人中華民國紅心字會：聖誕送暖｜弱勢家庭營養餐費暨生活扶助

社團法人台灣微客公益行動協會：聖誕傳愛｜溫暖每一步，孩子夢想不止步

社團法人中華社會福利聯合勸募協會：聖誕送暖｜別讓孩子的聖誕留白！

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會：捐款支持「失家兒許一個夢計畫」

社團法人中華民國貓頭鷹親子教育協會：聖誕傳愛｜送給石碇偏鄉學童一本想讀的書

社團法人高雄市八方義行團關懷協會：耶誕送暖｜攜手傳愛

社團法人中華民國向陽關懷協會：聖誕送暖｜成為弱勢孩童的小天使

社團法人世界和平會總會：聖誕傳愛｜募集孩子的保暖品

社團法人台灣新住民家庭成長協會：返台新住民子女・聖誕送暖計畫

社團法人中華民國肯愛社會服務協會：一份禮物一份愛｜陪伴脆弱家庭孩子溫暖過聖誕

社團法人中華長照協會：聖誕傳愛｜守護弱勢孩童愛心食堂

照顧「身心障礙」接收捐贈的公益單位包括：

財團法人台灣省私立台灣盲人重建院：聖誕傳愛｜支持視障學員學習期間餐費

財團法人屏東基督教勝利之家：讓香氣陪你上路，也陪他們走向更遠的夢

社團法人台北市視障者家長協會：聖誕送暖｜給他鑰匙，打開知識寶箱

關愛「動物保護」接收捐贈的公益單位包括：

社團法人台灣動物保護協進會：聖誕送暖｜認捐飼料，助牠絕育

社團法人台灣幸福狗流浪中途協會：聖誕送愛｜捐款認購飼料

社團法人台灣懷生相信動物協會：聖誕送暖｜浪犬絕育經費募集

關懷「弱勢長者」接收捐贈的公益單位：

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會：聖誕送暖｜為獨老準備一份溫飽與陪伴

蝦皮購物表示將持續串聯消費者與公益力量，共同打造一個更有愛的聖誕節。

