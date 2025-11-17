讓愛普發 • 一萬個希望發生行動 家扶邀全民把普發一萬元化作幸福力量

▲一萬個正在發生的希望：甄甄夢想成為美術老師，用色彩鼓勵和她一樣努力的孩子。

【記者 洪美滿／台北 報導】政府普發現金一萬元自今（17）日起開放 ATM 領取，全民迎來幸福紅包的同時，也掀起如何運用這筆普發金的熱議。家扶基金會呼籲，把幸福化為行動，讓愛隨普發金一起發生，幫助孩子延續希望，成為弱勢家庭翻轉人生的契機，讓幸福不只停留在手中，也能傳遞到更多需要的人身上。

根據主計總處資料，113年全年消費者物價指數（CPI）年增率達 2.18%，已連續三年突破2%的警戒線。食物、醫療與居住成本全面上升，讓弱勢家庭的生活壓力更沉重。每一餐都得精打細算，每一個學期的學費都成為壓力來源。家扶基金會調查顯示，許多扶助家庭的家長屬非典型就業者，收入不穩、又需兼顧照顧責任，家庭經濟幾乎無緩衝空間。七成為單親或隔代教養家庭，近六成家庭月收入不到3萬，再怎麼精打細算，也難以讓孩子安心就學。

▲普發一萬，捐款指定家扶基金會「讓愛普發，一萬個希望發生」。

在這些孩子裡，有人畫筆中藏著夢，有人用勇氣對抗命運。國中生甄甄從小幫媽媽照顧三個弟妹，白天是姐姐、夜裡是小老師。媽媽因病仍努力打零工維持家計，甄甄常在餐桌角落鋪開課本與畫紙，用彩色筆描繪心裡的世界。對她來說，畫畫不只是興趣，而是一種對現實的對話，是她在艱難生活裡保有夢想的方式。她立志成為一名美術老師，希望有朝一日能用顏色與創作，鼓勵更多像她一樣努力的孩子。「我想用畫筆，把現實變得更溫柔一點。」甄甄微笑著說。

10歲那年，小英隨母親自越南來台。語言不通、環境陌生，讓她在課堂上一度沉默寡言，只能靠觀察與筆記學中文。如今，她能流利表達、成績名列前茅。家中住在狹小的老屋裡，媽媽為了養家整日工作，她則主動承擔起照顧患有唐氏症弟弟的責任。每天清晨，小英幫弟弟換尿布、準備早餐、送他上學；放學後，她陪弟弟做早療練習、哄他入睡。她說：「弟弟是我生命的一部分，我希望未來能照顧更多像他一樣的人。」受到醫護人員與母親的啟發，小英立志成為一名護理師，用專業與愛心去回饋社會。在艱難的生活裡，他們都沒有被困境打敗。甄甄的畫筆、小英的笑容，都是愛最真實的樣子。他們的故事，讓我們看見，一萬個希望正靜靜發生。

▲一萬個正在發生的希望：小英每天放學後，要照顧患有唐氏症的弟弟：換尿布、準備晚餐、陪他做早療。

家扶基金會執行長周大堯表示：「從普發6000元到普發1萬元，每一次政府發放政策，社會都展現出愛的力量。這不只是經濟振興，更是一次讓愛流動的契機。過去家扶曾見證，當社會願意把紅包化為行動，許多孩子因此得以安心上學。一萬元或許不足以改變整個世界，但卻能為一個孩子打開通往未來的大門。希望今年這份幸福紅包，也能讓愛普遍發生，讓更多孩子在人生的路上，看見希望的光。」

一萬元，可以是一頓大餐，也可以是一個孩子的希望。為讓愛延續，家扶基金會推出 「讓愛普發・一萬個希望發生行動」，邀請民眾將部分普發現金化為助學與生活支持，一同成為孩子生命中的力量。讓普發不只到你手裡，也進孩子心裡。即日起，民眾可透過家扶基金會官網線上捐款平台，或至各地家扶中心響應捐款。一萬個希望，正在發生。（圖／記者洪美滿翻攝）