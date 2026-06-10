讓愛更有力！國際扶輪全球獎助金挹注屏東椰子園 智慧輔具幫助長輩自主生活

圖說：國際扶輪社9日前往屏東椰子園老人養護之家，舉行全球獎助金計畫「照護、行動與生活輔具改善與設置」捐贈儀式。（圖片來源：屏東椰子園老人養護之家提供） 為了響應超高齡社會的在地照護需求，國際扶輪3510、3722地區澄清湖與新馬山扶輪社、攜手鳳山、東區、西區、南區、大發、中山、卓越、文山、海洋、高科大、鉅星、大和、春天、拾穗、阿公店、屏東東區、臺南鑽石及苗栗中央扶輪社等18個友社夥伴，特別於6月9日假財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家，隆重舉行全球獎助金計畫—GG2685684「照護、行動與生活輔具改善與設置」捐贈儀式。本次計畫總投入計7萬美金，引進高頻震痰機、電動移位機及不鏽鋼油壓式沐浴床等專業醫療與行動輔具，實踐「生活即復健」的自立支援願景。 椰子園目前收容137位長輩，其中高達93%屬於中重度需要協助者，且多數合併高血壓、糖尿病或失智症等慢性疾病。高齡85歲長期吸菸史的陳阿公，因身體各項機能退化，導致咳嗽反射變弱自咳困難，無法有效清除痰液，過去經常反覆肺炎住院。自從引進扶輪社補助的「高頻震痰機」與「拍拍痰背心」後，在護理師嚴格評估禁忌症並落實個別化呼吸管理下，阿公現在呼吸順暢許多。 他紅著眼眶感動地說：「以前胸口好像壓著大石頭，天天都在喘。現在拍完痰整個人變得很輕鬆，終於可以好好睡上一覺，還能有力氣和大家一起手作、敲太鼓。」

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圖說：國際扶輪社9日前往屏東椰子園老人養護之家進行捐贈，金額高達7萬美金。（圖片來源：屏東椰子園老人養護之家提供） 傳統照顧高度依賴人力徒手抱扶，長輩常因害怕跌倒而畏懼離床，第一線照服員也面臨極大的職業性肌肉骨骼傷害。如今透過「電動移位機」與「步態懸吊帶」的安全防護，不僅有效預防壓瘡與肺炎併發症，更降低工作人員的體重負荷，每年預計可為照護團隊省下2,920小時的勞動人力。看到長輩能在安全無懼的環境下重新站立、練習跨步，眼中閃爍著重新掌控生活的自信，這就是最令人動容的溫馨畫面。物理治療師表示，輔具的介入，不是因為看見長輩失能，而是為了幫他們賦能，找回生命的尊嚴與自主。 椰子園長照住宿機構主任蔡秀蘭表示，感謝扶輪社友們的無私大愛，這一批精準醫療與自立輔具的投入，具體實現了聯合國永續發展目標「健康與福祉」（SDG 3）。這碗充滿溫度的照護良方，成功幫助椰子園的長輩在安心舒適的環境中，活出「高自主、高參與、高尊嚴、高連結」的無憾人生。

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