讓愛深入社區，新竹縣家庭教育中心攜手九鄉鎮推動家庭教育，讓民眾學習更懂得如何表達愛。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣家庭教育中心推動「美好家庭成長團體方案」，今年由家教中心志工團與九鄉鎮農會、樂齡學習中心及社福中心合作，共辦理廿八場次家庭教育活動，吸引九百零七人次參與。

竹縣家庭教育中心表示，一一五年度除了持續與各單位合作辦理外，中心也將新研發「認識多元型態家庭」新方案，持續將家庭教育相關概念帶入社區。

家庭教育中心指出，「志工」是社會默默行善不可或缺的力量，中心擁有一群負責任的志工團隊，今年除了攜手竹北、新豐、湖口、寶山、峨眉、橫山及竹東地區等農會辦理活動，還新增新豐、新埔、竹東、北埔等樂齡學習中心及竹北區社福中心的合作。

深入社區推廣的家庭教育議題包括「家務分工」、「家人溝通」、「家人關係」、「情緒管理」及「家庭資源管理」等五大團體方案，帶領志工也不斷地由實際演練中滾動調整方案內容，善用帶領技巧及運用大團體討論、小組分享等，使學員從示範與回饋中學習，建構相互支持的學習氛圍。

今年最後一場外展活動「家人溝通，愛在屋簷下」在芎林樂齡學習中心圓滿落幕，在樂齡中心的協助及家教中心推廣組志工的帶領之下，藉由桌遊、影片了解溝通議題，並學習五種愛的語言，分別為肯定的言詞、精心的時刻、貼心的禮物、服務的行動及身體的接觸，促進民眾與其家人間感受到愛的流動，提昇彼此的親密感受。

明年度中心將新研發「認識多元型態家庭」新方案，透過推廣組志工夥伴將透過桌遊、說故事、討論方式讓縣民了解認識多元型態家庭及家庭型式多樣性的深入思考，促進社會更加開放、包容，並尊重不同家庭形式的價值觀 。