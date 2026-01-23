讓愛無國界！暨大攜手中外慈善組織 助柬埔寨高中重啟數位教育門戶

暨大捐贈至柬埔寨 Hun Sen Phnom Sruoch High School電腦教室啟用儀式，於1月17日上午（柬埔寨時間）舉行。（暨大提供）





國立暨南國際大學秉持「不患寡而患不均」的精神，積極實踐大學社會責任（USR）。日前暨大與「中華國際陽光慈善會」跨國合作，將一批效能良好的汰換電腦經專業重整備後，捐贈至柬埔寨 Hun Sen Phnom Sruoch High School，成功協助該校重啟荒廢多年的電腦教室。此舉不僅落實資源循環再利用，更展現暨大以科技力跨海扶助偏鄉的關懷視野。

這項深具意義的援助行動，由暨大傑出校友、中華國際陽光慈善會執行長李政鍠博士促成。李博士在實地考察中發現，柬埔寨偏鄉教育資源匱乏，多數高中因缺乏設備，導致學子因無法接觸數位技能，在數位時代面臨競爭力脫節的困境。

受助學校Hun Sen Phnom Sruoch High School校長(左)，傑出校友李政鍠博士(中)代表暨大，於該校致贈感謝狀儀式中合影。（暨大提供）

為此，陽光慈善會發起「電腦教育計畫-數位基礎服務」，聯合當地由台灣人籌組的「Sunrise Charity Organization」共同推動。暨大獲悉後立即響應，將校內汰舊設備重新灌錄程式，賦予這批二手電腦新生命，成為點亮異國學子希望的教育利器。

受助學校柬埔寨Hun Sen Phnom Sruoch High School感謝暨大捐助電腦設備，提供該校寶貴的資源和學生更好的學習機會。（暨大提供）

電腦教室啟用儀式於1月17日上午（柬埔寨時間）舉行。暨大校長武東星、副校長曾永平及主任秘書古明哲於台灣透過視訊連線參與，李政鍠博士則於柬埔寨現場代表暨大完成設備交付。

暨大校長武東星(左下)、副校長曾永平(右上)及主任秘書古明哲(左上)，於台灣透過視訊連線參與電腦教室啟用儀式。（暨大提供）

受助學校校長以柬文感性致詞表示，這場緣分起於「佛緣」。該校擁有約2,700名學生，原有的電腦教室雖由銀行捐建，卻因年久失修及漏水荒廢多年。在暨大與慈善組織的支持下，教室終於重獲新生。目前電腦教室每週一至週六，每日可供200名學生學習。

現場一位學生代表以英文致詞時動容地說：「電腦在教育中扮演著至關重要的角色，來自遠方台灣暨南大學的愛心設備，為我們提供了寶貴的資源和更好的學習機會。你們的支持不僅幫助我們度過難關，更激勵我們去創造一個更美好的未來。」

暨大校長武東星於視訊致詞中強調，大學應是社會進步的推手，此次合作是暨大邁向國際社會責任的重要指標。他感性表示：「這些電腦不僅是硬體，更是開啟數位世界大門的鑰匙，將幫助柬埔寨的孩子提升未來競爭力。」

武校長進一步指出，對於暨大能成功走向國際、履行社會責任感到欣慰，並期許未來建立長久合作機制，協助更多資源落後地區改善數位落差，讓台灣的科技能量在國際偏鄉紮根，持續產生良善的社會影響力。

