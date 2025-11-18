讓愛無障礙 花蓮太昌國小學童論文研究獲銅獎

太昌國小獲小論文銅獎

學生討論中

希望打造更友善的校園，花蓮縣立太昌國小陳忻愉、游沛螢、劉俊翊三位學生，探究「從入班宣導探討普通班師生與校內特教生互動關係—以太昌國小為例」，獲得「太平洋盃第十一屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」社會關懷類銅獎。



全校兩百多位學生中，特教學生超過40位，游沛螢說，大家對特教學生的態度都不一樣，希望能找出「更友善」的方法。因此，學生們運用AI製作繪本，到各班級宣導，劉俊翊說經過他們的努力，普通班學生與特教生的相處，的確比以前更有愛了。



太昌國小特教班教師陳冠傑說，這已經學生們第二次以這個主題探究了，學生明顯比過去更聚焦、研究過程也更成熟，就連論文內容都是由三個學生自主完成，也許文字不那麼「學術」，卻代表學生的成長，更象徵學校在普特融合努力的成效。