讓愛與勇氣延續每個角落 北捷英雄余家昶妻女發聲明感謝但盼勿涉隱私

〔記者周敏鴻／桃園報導〕27歲通緝犯張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，桃園市民余家昶第一時間捨命攔阻，阻止傷害擴大；穩建聯合法律事務所律師馮韋凱今天代余家昶的遺孀與2位女兒發表聯合聲明，籲請民眾勿再合成余家昶與家屬照片以表達緬懷之意或續為散布，至於有意捐款慰問余家的民眾，盼以余先生名義捐款給其他個人或公益團體。

余家妻女發聲明婉拒外界捐款、勿合成照片

聲明指出，余先生不幸遇刺辭世，蒙政府、社會大眾及各方關懷與支持，余先生的家人們身為受害人家屬，都深感於心，鄭重銘謝；部分媒體以文字或影音曝光余先生家人姓名、相貌，以及余先生身後事宜細節，余先生家屬不堪其擾、個人隱私已嚴重被侵害，請立即撤除相關新聞報導或評論，以顧及受害人家屬的情緒；余先生遺孀與2位女兒，未接受任何媒體約訪、報導，日後也不同意，籲請媒體尊重余先生家屬身心悲痛，仍需修復的空間。

針對民眾感念余先生見義勇為的行為，聲明指出，民眾自行合成余先生與家人們照片在網路公開或散布，以表達緬懷之意，余先生家人雖然理解與感謝，請民眾顧慮余先生家人們仍處痛失至親情緒中，勿再繼續合成製作照片或續為散布；民眾想捐款表達慰問之意，但社會各界仍有需援助的個人與團體，希望民眾以余先生名義，捐款給其他個人或公益團體，讓余先生的「愛與勇氣得以延續於社會的每一個角落」。

