讓愛落地 一甲子耕耘續寫希望

2025年花蓮光復水災，全台動員投入救災，民間善力量湧現。慈濟也將一甲子的實踐經驗，進一步轉化為學術論述，邀集國內外學者對話，從災後陪伴到世代傳承，持續為社會播下希望的種子。

2025年光復水災，全台總動員，不少民眾化生鏟子超人，前進花蓮光復，實施救災行動。證嚴上人開示 ：「台灣人很善良，所以台灣平安，這一回的水(災)，忽然間看到這麼多人，湧進在花蓮光復，在媒體看到，總是覺得很感動， 台灣人很善良，都是很自動自發。」

將累積一甲子的慈善經驗，轉化成清楚脈絡，27日下午在新店靜思堂舉辦"慈濟論述學術諮詢委員會"，邀請國內外近40位專家學者，共同聚焦，如何將為佛教、為眾生的理念，與年輕世代接軌。 慈濟慈善基金會副執行長 何日生：「慈濟開展這樣的慈濟論述，國際認證的規模深度，都給予很大的肯定，但也期許說，包括我們的研究裡面，怎麼去鎖定年輕世代，那麼給年輕世代，一個好的善的典範，讓年輕世代 也能夠，把這個善跟愛傳遞下去，這是一個他們很重要的一個觀點。」

清華大學人類學研究所教授 黃芊妤：「主題上已經很廣 那也許可以，再稍微走出慈濟一點點， 那在合作的學校或組織 團體，也可以有點多樣性。」

法鼓文理學院主任 鄧偉仁：「總結來說，就是他們看到一個是，一條從實踐我們開始是在做，然後慢慢走向知識，從精神走向制度，從地方的經驗走向世界對話的，一個發展的道路。」

