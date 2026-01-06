讓愛輪轉 土城鳳靈慈愛同心會同九單位合捐三０五台輪椅

土城鳳靈慈愛同心會等9單位 響應好日子愛心大平台合捐305台輪椅。(新北社會局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市土城鳳靈慈愛同心會結合中和同濟會、新北市牙醫師公會、板橋蔡牙醫、台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會、雙和慈安福田會、巨鴻興業公司、耀宏儀器公司及新北市福林慈善會等9個單位，響應好日子愛心大平台，於今（6）日合力捐贈305台輪椅，希望集眾人之力，透過輪椅，讓愛輪轉，幫助失能長輩及身心障礙朋友。

土城鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳表示，該會是附屬於無極鳳靈宮，鳳靈宮主奉準提佛母，佛母菩薩聞聲救苦，因此從99年起開始捐贈輪椅行善；108年起更攜手北醫牙醫校友會及善心企業等，響應侯友宜市長「好日子愛心大平台」的號召，共同捐贈150台輪椅給新北市，迄今8年來從無中斷。這次捐贈台數305台，也是經聖筊請示佛母，希望永續同心同行。

廣告 廣告

新北市府秘書長邱敬斌代表侯友宜市長受贈。他表示，感謝鳳靈慈愛同心會的發心和募集，以及所有歷年來響應的善心團體和企業，尤其是總督導蔡鵬飛，本身也是牙醫師，在板橋開設蔡牙醫，在他的人脈媒合下，從108年迄今總計捐贈了1,493台輪椅、245台助行器及1台氧氣製造機。

新北市府秘書長邱敬斌（左）代表侯友宜市長回贈感謝牌給土城鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳。(新北社會局提供)

邱敬斌指出，這次受贈的305台輪椅，將全部交由新北市輔具資源中心評估並免費媒合給有需求的民眾。新北市有18萬多身障者，高齡人口也超過80萬人，對於輔具需求量相當高，輔具中心平均每月媒合270台輪椅，輪椅可以循環再利用，尤其年關將屆，許多住院者會先出院過年，對於輪椅的需求量會變多。

社會局副局長許秀能和土城區長周晉平參加捐贈儀式。周晉平表示，無極鳳靈宮位於土城延吉街，為地方信仰中心之一，平日香火鼎盛，鳳靈宮成立慈愛同心會，長年扶困濟貧，熱心社會公益。