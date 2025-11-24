讓愛長久 南市家庭教育中心開課

現代社會中晚婚、不婚、離婚率攀升，「如何讓愛長久」成為許多人共同課題，臺南市家庭教育中心以「婚姻教育」為核心，陪伴市民探索幸福關係奧秘，讓愛不只停留在浪漫開場，更能走進真實生活。

市長黃偉哲表示，結婚不只是喜宴上的祝福，更是人生旅途中重要轉折點；從戀愛走入婚姻，是兩人攜手建立家庭的起點，也象徵責任與成長；南市家庭教育中心長期推動婚姻教育課程，從戀愛、婚前到婚後各階段，協助伴侶學習溝通、分工與衝突處理技巧，讓每對伴侶都能在理解與包容中共築幸福，也期盼臺南成為「樂婚、願生、能養」的友善城市。

教育局長鄭新輝指出，家庭教育中心每年辦理一系列婚姻教育活動，主題涵蓋伴侶關係經營、家庭資源管理、育兒溝通及情緒調適等面向，結合專業諮商心理師開設小團體課程，協助伴侶在愛與理性間找到平衡；對於面臨婚姻壓力或分離夫妻，也提供心理支持與溝通訓練，讓彼此仍能保持善意與尊重。

家庭教育中心主任張冰嫈說，今年婚前教育課程安排互動課程認識自我、學習人際關係與情感準備，讓未來走入婚姻更有底氣，同時也讓忙碌或育兒中的伴侶能輕鬆學習婚姻經營技巧；針對婚內失戀或離婚族群，也另規劃情緒紓壓及法律知識課程，陪伴走過情感的低谷，未來也會持續推出更多元的婚姻教育活動，邀市民一起學習「讓愛更長久」的祕訣。相關資訊可上家庭教育中心臉書粉絲專頁查詢。