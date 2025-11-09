讓愛閃耀 萬海慈善線上競標義賣開跑

萬海慈善「讓愛閃耀」創作競標義賣開跑，今年共有八十五名人與藝術家參與，創作不扣除成本，全數捐助中小型社福單位。記者會活動現場聚集二十二位名人與藝術家站台響應。



（記者陳維強攝）

萬海慈善「讓愛閃耀」持續支持全台中小型社福機構，七日於松江辦公室舉行「Care in & Change out 名人公益創作競標義賣記者會」，特邀四家曾受「讓愛閃耀」補助的社福夥伴：中華牧人關懷協會、宜蘭思源仁愛協會、屏東縣脊髓損傷者協會與臺中市國際關懷印尼協會共同出席，並宣布線上競標義賣活動正式開跑，分六個波段進行，由不同創作者接力登場。

中小型社福單位長年深耕在地，陪伴兒童、長者、身心障礙者與弱勢族群，卻常面臨人力與經費不足的挑戰。為讓更多溫暖得以延續，萬海慈善自二○一六年啟動「讓愛閃耀」專案，持續支持全台中小型社福機構。二○一八年起，「讓愛閃耀」以「公益創作」方式，邀請名人與藝術家以創作傳遞愛心，將藝術化為真實的助力。所有競標義賣所得不扣除任何成本，全數捐贈予中小社福單位，讓藝術不只美化生活，更能溫暖生命。

萬海慈善執行長莊斐斐表示，特別感謝潮流藝術家Bounce無償授權公仔，以及八十五位名人與藝術家無償的熱情響應。每件作品都蘊含著創作者的溫度與祝福，也象徵著對弱勢族群的關懷。期望透過線上競標的形式，讓更多人以行動參與，把愛傳遞出去。

藝術家Bounce表示，這次能將公仔授權給萬海慈善作為公益創作，真的很開心！看到大家全心投入，創作出一隻隻充滿想像與能量的棒小兔，深受感動。每一件作品都散發著希望，也啟發許多新的靈感。

此次邀請的四個單位長期服務不同族群，會中帶來真實動人故事，也讓現場來賓感受到第一線服務的辛勞與堅持。活動現場更邀多位名人與藝術家站台響應，為義賣揭開序幕，一同呼籲社會大眾「帶走一幅藝術品，也帶走一份愛。」

萬海慈善表示，相信每一次創作、每一次出價、每一次分享，都是讓愛閃耀的瞬間。邀請大家一起用藝術，讓世界變得更溫柔。線上競標義賣活動詳情請上萬海慈善官網（https://wanhai-charity.org.tw/online-events/auction/）查詢。