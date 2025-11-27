讓愛飛揚課輔班火災重創 慧治號召各界馳援
2025年9月18日清晨，花蓮秀林鄉「讓愛飛揚課輔班」突發火災，猛烈火勢造成課輔班嚴重燒損，風扇、冷氣機、電腦、安全監視器、牆面、隔間、電路系統等諸多設備也被波及損壞。創辦人張盈卿理事長在濃煙中受困，肺部嚴重受損，被緊急送往加護病房並裝上葉克膜，生命一度垂危。
火災造成22名弱勢學童失去課後照顧與學習空間，課輔服務被迫全面中斷。
花蓮縣秀林鄉讓愛飛揚課輔班長期陪伴秀林鄉的弱勢孩子，是部落家庭最重要的依靠，也是孩子們放學後最溫暖的家。災後，孩子們無處可去，紛紛問：「我們什麼時候才能回到課輔班？」社區部落及家長也充滿不捨與焦急。
火災發生後，慧治基金會第一時間伸出援手：迅速啟動關懷機制，慧治志工即刻趕往花蓮慈濟醫院探視張盈卿理事長，並代表全體捐助人與支持者致贈急難救助金6,000元，盼能在最焦灼的時刻給予穩定的力量。
慧治基金會表示：「張盈卿理事長為了照看放學後在外遊蕩的部落孩子們，主動成立課後照顧班，多年來無薪奉獻，守護孩子，資金一直都很困難。直到慧治基金會發現課後照顧班及孩子們的需求，開始補助所需費用後，課輔班才得以穩定經營，張盈卿理事長也才稍稍卸下肩頭重擔。沒想到這一把大火，不僅燒損了課輔班，也讓張理事長因此病危，住進加護病房。這正是我們主動站出來的時候。」
在慧治與翰林積極奔走下，各大善心企業及基金會立即溫暖響應，愛心湧入，共同接住孩子們的需要，讓課輔班重建有了希望：
一向熱心公益事業的明緯公益基金會聞訊後，立即捐助 30 萬元，用於課後照顧班火災區域的修繕工程與必要設備的採購——包括筆電、監視器、冷暖氣機、照明設備、牆板隔間與安全改善等，全面提升學童使用環境的安全與質量。
財團法人功學社關係企業社會福利基金會長期支持「讓愛飛揚課輔班」餐費及音樂才藝培育計劃，聽到消息，也積極投入，捐助課後照顧班電路全部重整的經費，協助改善最關鍵也最危險的電力問題，讓教室回到更加安全的狀態。
財團法人翰林文教基金會也捐款補助醫療費用，支持張盈卿理事長龐大的醫療支出，讓孩子們最重要的精神支柱能安心接受治療。
在全台灣善心力量的接力下，修繕工程得以快速展開，課輔班也藉此大幅升級配電與安全設施，全面提升課後照顧班的安全係數與照顧品質。
歷經近兩個月的修繕，「讓愛飛揚課輔班」終於在 11 月 17 日正式復課。孩子們重返教室的笑容，是現場最動人的畫面。當孩子們踏進煥然一新的教室時，都興奮地說：「我們的家變得更新！更漂亮了！」「可以再回來上課了，好開心！」
11 月 18 日，慧治基金會訪視團隊前往課輔班，看到充滿孩子笑聲的教室、整潔明亮的環境、安全完善的設備，訪視員與老師們都忍不住紅了眼眶。張盈卿理事長說：「非常感恩慧治及所有善心幫忙的基金會，這不僅是重建一間課後照顧班，而是重建秀林鄉所有偏鄉弱勢孩子的希望。」
讓愛飛揚課輔班多年來深耕部落，是許多孩子的第二個家。火災雖然無情，但這次集結社會愛心的重建過程，再次證明：只要孩子們有需要，全台灣的愛心，就會一起把他們接住。
張盈卿理事長因身體狀況需要長期休養，理事長已改由課輔班艾主任接任。艾主任之前因肝昏迷住進加護病房，好不容易才康復出院，但面對孩子們迫切的需要，殷切的眼神，毅然而然決定接下理事長的重任，希望讓張盈卿前理事長能安心休養。
慧治表示將持續幫助讓愛飛揚課輔班穩定經營，全力支持新任的艾理事長，一起陪伴孩子們安全成長，更會持續推動各項偏鄉課輔支持計畫，串連更多企業、基金會與社會大眾，一起守護偏鄉孩子的教育權與生命安全。
慧治基金會長期捐款補助全台灣共92家非營利機構，包含110個課後照顧班，希望能跟第一線服務的老師們攜手，提供偏鄉弱勢兒少：基本溫飽、課後陪伴、課業輔導、文化教育、才藝啟發與生活照顧等。讓全台灣超過3000個孩子們，不僅放學後，有第二個溫暖的家，還能接受慧治基金會積極倡議的「育人」三層堡壘理念：
第一層：守護孩子身心健康、品格健全、情緒穩定。
第二層：培養孩子自主學習動能與自信。
第三層：協助孩子探索天賦、開創未來。
慧治基金會相信：這三層堡壘，是讓孩子「長出翅膀」順利飛向美好未來的基礎，也是台灣未來社會希望的安全網。 慧治基金會希望透過這次事件，能呼籲大眾更加關注偏鄉弱勢兒少的福祉，因為唯有幫助全台灣的弱勢孩子做好準備，讓孩子們全面翻轉，才能守護孩子與台灣社會未來的安全與希望。
(資料來源：慧治基金會)
