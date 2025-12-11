讓感動落地！「温金龍六十」台北壓軸落幕 將全數支持埔基籌建長照大樓

二胡名家温金龍舉辦《回首向來蕭瑟處—温金龍六十 二胡音樂會》巡演於10日晚間台北壓軸場在滿場熱情樂迷掌聲中畫下句點，這場壓軸演出除是溫金龍送給自己的六十歲生日賀禮，更宣布將此次巡演將全數挹注給南投埔里基督教醫院，支持其籌建老人長照大樓，盼為偏鄉長輩帶來更完善的照護資源。

風格獨具的二胡名家温金龍展開《回首向來蕭瑟處—温金龍六十 二胡音樂會》全台巡演後，自11月起跑以來，台南、高雄兩場演出座無虛席，獲得樂迷極佳回響，最後一場10日晚間在台北中山堂壓軸演出。

温金龍表示，今年邁入六十歲，他希望以音樂回饋社會，因此決定將巡演轉化為公益計畫，助力偏鄉醫療與長照服務。得知埔里基督教醫院長年投入山區醫療、卻因長照大樓籌建資金不足面臨困難後，他立即決定以整場巡演全數響應埔里基督教醫院長照大樓的籌建。

為表達感謝，埔里基督教醫院董事長趙文崇及院長蘇世強親臨台北場演出，現場向温金龍及所有支持者致意，稱這份支持對偏鄉長照發展具有重要意義。

為感謝溫金龍(中)拋磚引玉捐助埔里基督教醫院籌設長照大樓，埔里基督教醫院董事長趙文崇(右)及院長蘇世強(左)親臨台北場演出。(埔里基督教醫院提供)

温金龍表示，能在六十歲以音樂結合公益，是他今年最珍貴的禮物。他期望此次行動能拋磚引玉，引起更多人關注偏鄉長照議題。他強調：「音樂帶來的是感動，而公益則是讓感動真正落地。」

本次音樂會以「回首向來蕭瑟處」為核心，聚焦於情感與人生歷程的細膩呈現，全場以多首經典旋律貫穿，觀眾在熟悉曲調中回望自己的生命片段，反應熱烈。

隨著台北最終場落幕，《温金龍六十 二胡音樂會》巡演正式劃下句點，也為偏鄉長照發展匯聚了一份來自樂壇與觀眾的溫暖力量。(編輯：陳文蔚)