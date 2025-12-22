讓慢飛天使站上打擊區 輔英科大用專業陪孩子圓夢

▲輔英科大物治系長期扶植「希望小太陽球隊」。

輔英科大物治系長期扶植「希望小太陽球隊」 專業助身障兒童在球場綻放生命光芒

【記者 王苡蘋／高雄 報導】輔英科技大學物理治療系師生團隊長期投入身心障礙兒童領域，用專業技能與滿滿愛心陪伴孩子成長，並無償提供「希望小太陽球隊」練習場地與各項協助。球隊每年參加全國挑戰者盃身障兒童公益棒球賽及高雄天使盃，獲得選手與家長一致肯定與感謝。

▲「希望小太陽球隊」參加2025全國挑戰者盃身障兒童公益棒球賽。

林惠賢校長表示，輔英科大秉持大學社會責任（USR），將專業知識落實到社會需求，協助孩子圓夢、展現生命力量。她指出，物治系師生不僅傳授專業知識，更用行動陪伴孩子走出自我限制，讓慢飛天使在球場上綻放自信與勇氣。

林校長補充，物治系致力培養兼具理論素養、實務能力及道德品格的物理治療專業人才，希望學生在專業成長同時，也能展現對社會的關懷與多元發展潛能。師生長期投入「希望小太陽球隊」的陪伴與輔導，讓更多孩子因運動而亮起生命光芒，是輔英在專業、USR精神與跨領域合作的最佳實踐。

▲輔英科大物治系師生團隊以志工形式陪伴孩子，從訓練動作協調、強化肌耐力到協助比賽上場安撫情緒等。

醫學與健康學院陳中一院長指出，「希望小太陽球隊」成員涵蓋罕見疾病、腦性麻痺、自閉症等孩子，在社會資源與支持下，走出戶外享受陽光與快樂。物治系陳麗秋主任自五年前帶領學生加入球隊，以物理治療專業與輔具訓練協助小選手，並以愛心與耐心陪伴孩子與家庭。隨後校方與運動中心也全力支持，無償提供練習場地，讓孩子快樂體驗棒球活動樂趣。

▲「希望小太陽球隊」參加第六屆高雄天使盃。

陳麗秋主任說，球隊每年四月至十二月，每月一至二次在校園練球，師生以志工形式陪伴孩子，從訓練動作協調、強化肌耐力到比賽上場安撫情緒，每個環節都充滿耐心與關懷。球隊每年參加全國挑戰者盃及高雄天使盃，師生隨隊陪伴，見證孩子們突破自我、累積勇氣。

日前第六屆天使盃由中華民國身障棒壘球協會主辦，突破四百名選手參賽，創下歷屆新高。輔英科大將持續陪伴孩子們，用專業與愛心點亮球場上的每一個小英雄，也讓更多家庭看到希望與力量。（圖╱輔英科大提供）