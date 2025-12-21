讓我回家！韓國男騷擾鄰座女子被趕下飛機 狼狽跪地求饒

男子跪在機場大廳哭嚎「讓我上飛機」。圖／翻攝自紅星新聞

「讓我上飛機」一名韓國籍男子跪地求饒。日前有民眾搭乘越捷航空VJ982，自越南胡志明市飛往韓國釜山金海國際機場航班，發現該名韓國男子多次以言語及肢體接觸騷擾鄰座越南女子，保全人員欲將男子帶離機艙時還發生激烈拉扯；最終男子被禁止搭機，航班也因此延誤。

根據《中國報》、《新民晚報》等媒體報導，一名疑似韓國籍的男子搭乘捷航空VJ982航班，被目擊多次對鄰座越南女子進行肢體接觸，並用「奇怪的語言」搭訕，起初附近乘客以為雙方相識，驚覺女子表情明顯受到驚嚇，立即向機組人員反映。

廣告 廣告

乘客指出，這名男子看起來並未飲酒，情緒似乎早已失控；由於當時飛機尚未起飛，機組人員與機場保全迅速介入處理，不過2名保全欲將男子從座位帶離時，雙方還發生一段拉扯，男子激烈掙扎未果被強行拉下飛機。

男子跪在機場大廳哭嚎「讓我上飛機」。圖／翻攝自紅星新聞

未料男子被禁止登上該航班，換了件衣服，竟於機場入境大廳拖著行李，跪地哭喊「讓我上飛機」、「我得趕時間回家」，目前該名男子已被移交航空警察處理，不過航班原定於當天清晨6時55分抵達釜山金海機場，最終因事件影響，約8時20分才落地。

事件曝光，越南及韓國網友紛紛表達憤怒，除有害國家形象，也批評男子不當行為；對此，越捷航空與越南警方將進一步調查。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

參考資料？作家驚北捷恐攻地點「幾乎一樣」 漫畫內容曝

家樂福18歲員工跳舞影片爆紅！店長決定「聘請保全保護她」

「我不知道他為何沒有砍我」倖存者餘悸猶存：忘不掉這2秒