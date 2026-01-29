讓房價下跌是好事？工程師看「中國慘痛教訓」示警：台灣已有通縮前期影子了

不少人抱怨房價高、買房困難，認為買不起房的元兇就是高房價本身。對此，時常針對時事發表評論的臉書粉專「工程師看政治」指出，很多人總以為低薪、買不起房、少子化、所有一切生活不順都是高房價害的，房東本質是剝削，建商/銀行是萬惡根源，必欲除之而後快。同時，他也示警，央行第七波打房溯及以往打擊信心，去（2025）年11月的通膨率只剩1.23％，已有通縮前期的影子了。

工程師在臉書撰文表示，來關心一下兩岸的總經現況，去年中國經濟成長率5%，達到基本表現，官媒當然只說好話，然而另一面，他們人口卻已經連續負成長（死亡人數高於出生人數）4年，出生率降至千分之5.63，創76年來最低。還有，中國固定資產投資年減3.8%，扣除房地產開發投資，也下降了0.5%，是自1996年以來首次出現負值，消費者物價指數（CPI）持平，生產者物價指數（PPI）同比下降2.6%，名義GDP成長為4%，已連續11個季度低於實際GDP增速，換句話說，所有指標都說明中國已連續通縮4年，扣除出口的暢旺，其實中國內需十分疲弱不振。

廣告 廣告

至於4年前發生了什麼事，才造出這個局面，工程師透露，給中國帶來50兆人民幣重大經濟打擊的，不是美國，而是中國國家主席習近平的「房住不炒」+「三條紅線」。他表示，在網路世界裡，仇恨房巿聲量總是大的可怕，這點兩岸都一樣，很多人總以為低薪、買不起房、少子化、所有一切生活不順都是高房價害的，房東本質是剝削，建商/銀行是萬惡根源，必欲除之而後快。民眾的愚蠢本不足取，但可怕的是中共信了這套說法，真的用政策斷了建商金流，結果引起建商連環倒，呆帳連環爆，房價連環崩。

工程師說明，事實上，中產階級最重要也佔比最大的資產，真的就是房子，多數人們手上有第一筆儲蓄的時候，會先購置自己的窩，有第二筆儲蓄的時候，會幫子女家人買第二個窩，再有多出來的錢，才會往股巿丟。2018年，中國住房佔家庭總資產的比例約85%，股票、現金等其他資產相對很低，就是這個道理，將房價惡性打下來，無異硬逼這85%的資產縮水。結果很多人買一間房，不但無法擁有它，還得倒賠一間房，中產是社會最大消費族群，他們不只自己平生積蓄泡湯，連父母過去的積蓄或子女未來的收入也一起賠進去，怎會有能力跟心情消費？

工程師直言，中國內需不振/連年通縮是十分合理的，信心易毀難建，僅管後來中國中央、地方拚命放寬買房限制，但再沒人敢輕易入場，如果沒有經濟高手重建秩序整理巿場，通縮再走個20~30年也不無可能。

「 ​ 2個巨人 」 打架 工程師嘆： 惡果還是民間在扛 ​



將焦點轉回台灣，工程師提到，因為搭上了AI列車，出口井噴，GDP數字超好看，然則央行第七波打房，基本扼殺國內房巿交易，溯及以往的作法也是對信心的打擊，去年11月的通膨率只剩1.23%，已有通縮前期的影子了。他直批，「賴萊爾只想用新青安炒房，央行總裁楊金龍用暴力阻斷巿場交易，2個巨人打架，其惡果還是民間在扛，估計要等到賴萊爾下台，央行才會收手，所以房巿還會低潮好一陣子。」

工程師最後說道，「希望中國的悲劇不要在台上演，你各位也千萬不要覺得房價下跌很好玩，如果50兆新台幣憑空蒸發，我保證沒有人會得到好處。」

更多風傳媒報導

